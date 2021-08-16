3位人氣插畫家分享 iPad Pro搭Procreate成創作神隊友

有著超強行動工作力，易於攜帶又續航力超強，搭載專業相機、錄音室等級麥克風、動態感應器、光學雷達掃描儀，搭配Apple Pencil和巧控鍵盤之後功能又更全面的iPad Pro，現在已經成為許多創作者首選的工作設備。令全台民眾熱血沸騰的東京奧運剛落幕，許多創作者也在奧運期間也用創作為台灣的奧運國手們加油打氣，想要將靈感迅速變成作品呈現在社群大眾眼前，強大又順手的工具可不能少，這次特別邀請出道多年打死不露臉的「Duncan」、討厭香菜且創作內容經常針砭時事的「A RAY」，以及近年新崛起的潮流圖文作家「油頭二世」3位插畫家來分享他們用iPad Pro加上Apple Pencil，搭配使用Procreate繪圖軟體進行創作的心得。

幾乎每一代都有用過，今年也已經立刻入手最新M1版12.9吋iPad Pro的Duncan，大讚全新Liquid Retina XDR顯示器真的非常亮，在任何環境下使用都很清晰，換上Apple M1晶片後，最大的優點就是使用Procreate畫畫時畫布塗層可以多更多層依舊流暢使用幾乎沒有延遲，在做精緻繪圖工作時非常有幫助。

Duncan表示，目前所有的創作都是使用iPad Pro搭配Apple Pencil，在Procreate中完成，覺得最厲害的就是能夠做到像是實際使用紙筆畫一樣的手感。這次在奧運期間創作的選手群像，總共花了約40多個小時完成，在奧運期間拿著iPad Pro走到哪畫到哪，如果細看可以發現整張圖筆觸相當細緻，從服裝到膚色都有很多細節。

雖然日常創作經常與工作脫離不了關係，但iPad Pro的便利性以及兼顧娛樂功能，讓Duncan經常覺得放鬆，有時候甚至會忘記自己正在工作。如果平常工作像他一樣不太需要大量輸入文字，特別推薦搭配聰穎雙面夾，想要平放桌面畫畫時也可以方便使用。

而在奧運期間因為一張李智凱擁抱教練林育信今昔對照的創作創下近5,000次分享的A RAY，認為用iPad Pro創作最大的優勢就是效率相當高，在奧運期間網路話題正熱的時候，邊看轉播邊創作，比賽結束就能放上社群網路分享真的超級熱血。A RAY表示，自己很早就開始使用Procreate，覺得內建筆刷功能非常強大，像是在描繪桌球教父莊智淵的霸氣感時，速度線、衣服的皺摺，都可以透過線條呈現強勁的氣勢。