故事工廠挑戰LIVE直播 「莊子兵法」打造密室實境秀

文化部攜手國家表演藝術中心的「藝Fun線上舞台」計畫，今天下午由故事工廠「莊子兵法」在國家戲劇院示範線上直播演出。此次線上直播演出無台下觀眾，線上售票則賣出1235張，以一張票4人觀賞計算，估計近5千人線上欣賞演出。

這是劇團首度嘗試LIVE直播售票演出。編導黃致凱表示，由於這是一齣虛擬實境版的密室逃脫故事，2017年推出後，劇中情節情和此刻的「線上直播」演出情節不謀而合。呼應劇情，舞台上增加三組監視鏡頭，讓觀眾體驗劇中情境，化身幕後藏鏡人透過監視系統，觀看參賽者進行密室逃脫。

「莊子兵法」敘述懸疑小說家、國文老師、網紅、科技業財務長、裝潢工人、富家公子等六種職業、年齡階層的人，現實人生面對不同困境，為了競逐高額獎金而來到一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲中。「莊子談的是隨遇而安，但六人彼此間卻競合、鬥爭不斷。」編導黃致凱提到，劇中每個笑話背後都有很深的憂傷，每一句話在傷害別人的同時，也道出生命的無常與無奈，與觀眾一同在人生困境上，產生對話與思考。

為了首次線上直播演出，故事工廠做了許多貼心的安排，開演前的幕後直擊，邀演員狄志杰擔任主持，帶領觀眾一探國家戲劇院的後台，演員們也在鏡頭前分享自己演前的怪癖和儀式。演出結束後，編導黃致凱與劉亮佐、竇智孔、劉珊珊、李劭婕、郭耀仁、林木森六位演員，與觀眾在聊天室進行20分鐘的線上座談，互動提問暢聊幕後祕辛。

談到疫情時代的虛實整合、線上付費展演。編導黃致凱認為「與其說是趨勢，我覺得這是疫情下，不得不的嘗試和改變」。執行長林佳鋒表示，或許因為這次的經驗，未來能有機會將故事工廠作品的觸角延伸到所有有華人的地方。