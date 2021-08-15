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大陸新生代男星代言不斷 許凱、黃景瑜形象照帥氣曝光
今年七夕，FENDI邀請大陸男星許凱與女星娜扎一起入鏡形象廣告，甜蜜有型的互動畫面讓人留下深刻印象。而在這次的合作之後，FENDI也正式宣布許凱成為品牌形象大使，最新的代言照一曝光，清新的暖男形象相信又要擄獲不少消費者的心。
今年26歲的許凱，2016年以電視劇《朝歌》正式以演員身份出道，在2018紅遍亞洲的電視劇《延禧攻略》中飾演的富察傅恆一角，更是讓他聲名大噪，還獲得當年愛奇藝尖叫之夜年度戲劇潛力藝人獎，隔年更入選福布斯中國30歲以下精英榜，並再次榮獲愛奇藝尖叫之夜年度戲劇人氣男藝人，接下來這幾年也陸續推出《鳳求凰》、《烈火軍校》、《藍色生死戀》、《1921》、《愛的二八定律》、《千古玦塵》等電視劇及電影作品。
許凱在最新的FENDI形象廣告中頂著一頭逗號瀏海髮型，穿著卡其色西裝套裝配全新推出的環保再生尼龍方形Baguette信差包款，褲子內側的黃線細節也和包款的顏色相呼應，清新亮眼的模樣也完美呼應FENDI期許他為品牌帶來的新鮮活力。
另一方面，瑞士品牌BALLY日前也宣布因演出BL劇《上癮》走紅的28歲大陸男星黃景瑜為全球品牌代言人，希望透過他的陽光自信與獨特的個人風格來詮釋品牌低調的優雅風範。他在廣告中示範了BALLY今年為了慶祝170歲生日推出的老花系列包款，率性帥氣的姿態中不失雋永經典魅力。
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