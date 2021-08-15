大陸新生代男星代言不斷 許凱、黃景瑜形象照帥氣曝光

今年七夕，FENDI邀請大陸男星許凱與女星娜扎一起入鏡形象廣告，甜蜜有型的互動畫面讓人留下深刻印象。而在這次的合作之後，FENDI也正式宣布許凱成為品牌形象大使，最新的代言照一曝光，清新的暖男形象相信又要擄獲不少消費者的心。

今年26歲的許凱，2016年以電視劇《朝歌》正式以演員身份出道，在2018紅遍亞洲的電視劇《延禧攻略》中飾演的富察傅恆一角，更是讓他聲名大噪，還獲得當年愛奇藝尖叫之夜年度戲劇潛力藝人獎，隔年更入選福布斯中國30歲以下精英榜，並再次榮獲愛奇藝尖叫之夜年度戲劇人氣男藝人，接下來這幾年也陸續推出《鳳求凰》、《烈火軍校》、《藍色生死戀》、《1921》、《愛的二八定律》、《千古玦塵》等電視劇及電影作品。

許凱在最新的FENDI形象廣告中頂著一頭逗號瀏海髮型，穿著卡其色西裝套裝配全新推出的環保再生尼龍方形Baguette信差包款，褲子內側的黃線細節也和包款的顏色相呼應，清新亮眼的模樣也完美呼應FENDI期許他為品牌帶來的新鮮活力。