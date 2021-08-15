哈利波特20週年了！粉絲必收嘿美與金探子來囉

風靡全球的經典電影「哈利波特」（Harry Potter）滿20歲了！改編自作家J·K·羅琳所著同名小說改編的這個電影系列，自2001年「神秘的魔法石」推出以來，陪伴了全世界的哈利波特迷們一起成長近20年，是影史上最賣座的系列電影之一，也是許多人成長過程的共同回憶。奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）與華納兄弟攜手推出哈利波特擺件系列，共4款作品以璀璨的水晶打造，與哈利波特迷一起進入霍格華茲魔法世界重溫魔法時光，是哈利波特迷的必備收藏。

從真實世界要進入到霍格華茲魔法學院，首先就要從九又四分之三月台搭乘霍格華茲特快列車。施華洛世奇以790個專業切割的切面精巧夠造成的這個紅黑相間蒸汽火車，車頭連接光華閃耀的運煤車，列車鑲嵌在印有火車軌道圖案的黑色玻璃底座上，並燙印上閃閃發光的精緻金色「Hogwarts Express」字樣。每位魔法學校的新生都要經過分配進入合適的學院的分類帽的儀式，施華洛世奇以147個專業切割的棕色水晶美地描繪出它殘破的狀態和像大嘴巴一樣張開的磨損痕跡，並使整頂帽子微微閃爍。