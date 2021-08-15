南投星空季秘境活動藏特色 盼帶起疫後觀星熱

「2021南投星空季」開跑，13日在合歡山揭開序幕，而今年結合各觀星秘境特色，推出星空音樂會、茶席、部落巡禮等體驗，更串連旅行社推出清境、溪頭2地觀星旅遊，「口袋裡的星空」IG攝影比賽則於17日開跑，盼帶起疫後觀星熱。

縣府指出，經觀光局補助已連2年辦理星空季，也透過該局及國發會支持整修合歡山公共場域，打造國際級觀星聖地，今年也就由合歡山打頭陣，13日起連續3天安排音樂觀星活動，並送出3組清境住宿券大獎，盼能拉抬觀星微旅行熱度。

而「2021南投星空季」系列活動，今年更根據各地觀星區特色安排特色體驗，其中合歡山以音樂為主軸，除本周末在鳶峰及清境停車場的音樂會及舞蹈演出，預計27至29日3天在松林部落三角公園舉辦「親愛音樂節awas！uyas！」。

縣府表示，除了合歡山，濁水線還有鹿谷、信義等地，其中同為觀星熱點的溪頭將於28日舉辦「溪頭迎星派對」開幕式，但鄰近的小半天休閒農業區已依茶產業特色開辦「星空茶席」，帶遊客在大崙山星空下品茗，21、28日還有2個場次。

信義鄉9月初則由當地丹大布農生態旅遊協會「布丹星‧夜裡的黑」，帶民眾夜觀部落星空夜觀，前往當地雙龍、地利、人和等部落進行巡禮、植物敲拓染、獵人設陷阱體驗、茶農場觀摩等特色體驗，活動詳情可洽該協會049-2742808。

縣府也提到，今年結合星空季推出合歡山暗空公園香水「Meteor流星香水」，以豐富多元的東方木質香調，相當迷人；同時，串連日月繁星假期旅行社強打「療癒森林香氛二日遊（溪頭）」及「日月繁星浪漫二日遊（合歡山、清境）」。