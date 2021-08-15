輕鬆穿出法國女性丰采！UNIQLO聯手傳奇超模 打造秋季必備外套、針織衫

UNIQLO與法國傳奇超模Ines de la Fressange聯名系列，儼然成為女性消費者衣櫃必備品牌，而最新一季也將準時報到，預計9月3日正式開賣。這系列中最不可或缺的就是，為秋季到來量身打造的簡約質感襯衫、俐落版型西裝外套，以及3D針織衫等單品，輕鬆就能穿出法國女性丰采。

法國女性對時尚對時尚總有自己見解，因此公認為是最懂品味的一群人，傳奇超模Ines de la Fressange更是如此。全新一季與UNIQLO聯名系列，便是自Ines耶誕節都會拜訪的瑞士羅西尼耶爾擷取靈感，創造出一系列富有度假氣息的復古文藝服飾。這是第16次雙品牌的合作，關於新的系列，Ines de la Fressange也表示這是她一直都很喜歡、並且會穿著的服飾，「也就是我自己的衣櫥必備單品。」她最愛的是黃色開襟毛衣、燈芯絨外套兼具精緻與休閒的風格；粗毛呢外套也是Ines de la Fressange的首選。

超模Ines de la Fressange親自詮釋聯名UNIQLO系列燈芯絨外套2,490元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，系列中講究版型的西裝外套，以厚重毛料創造復古懷舊氣息，筆挺修身輪廓讓造型更時髦。Ines提到的燈芯絨外套，因為特殊材質，隨著時間推移會越來越個人特色。 而襯衫是Ines de la Fressange認為所有人衣櫥裡一年四季都能穿的單品，因此提供了荷葉邊款式營造法式女人味，或是細褶設計搭配格紋或素色布料，營造復古文藝感。若是想帶有優雅感，那就不可錯過，搭配高科技3D針織技術的喀什米爾混紡斗篷以及麗諾高領毛衣。

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列喀什米爾混紡斗篷1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列絲質上衣2,490元。圖／UNIQLO提供