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輕鬆穿出法國女性丰采！UNIQLO聯手傳奇超模 打造秋季必備外套、針織衫

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO與傳奇超模Ines de la Fressange聯名系列，營造出富有度假氣息的復古文藝服飾。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與傳奇超模Ines de la Fressange聯名系列，營造出富有度假氣息的復古文藝服飾。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與法國傳奇超模Ines de la Fressange聯名系列，儼然成為女性消費者衣櫃必備品牌，而最新一季也將準時報到，預計9月3日正式開賣。這系列中最不可或缺的就是，為秋季到來量身打造的簡約質感襯衫、俐落版型西裝外套，以及3D針織衫等單品，輕鬆就能穿出法國女性丰采。

法國女性對時尚對時尚總有自己見解，因此公認為是最懂品味的一群人，傳奇超模Ines de la Fressange更是如此。全新一季與UNIQLO聯名系列，便是自Ines耶誕節都會拜訪的瑞士羅西尼耶爾擷取靈感，創造出一系列富有度假氣息的復古文藝服飾。這是第16次雙品牌的合作，關於新的系列，Ines de la Fressange也表示這是她一直都很喜歡、並且會穿著的服飾，「也就是我自己的衣櫥必備單品。」她最愛的是黃色開襟毛衣、燈芯絨外套兼具精緻與休閒的風格；粗毛呢外套也是Ines de la Fressange的首選。

超模Ines de la Fressange親自詮釋聯名UNIQLO系列燈芯絨外套2,490元。圖／UNIQLO提供
超模Ines de la Fressange親自詮釋聯名UNIQLO系列燈芯絨外套2,490元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，系列中講究版型的西裝外套，以厚重毛料創造復古懷舊氣息，筆挺修身輪廓讓造型更時髦。Ines提到的燈芯絨外套，因為特殊材質，隨著時間推移會越來越個人特色。 而襯衫是Ines de la Fressange認為所有人衣櫥裡一年四季都能穿的單品，因此提供了荷葉邊款式營造法式女人味，或是細褶設計搭配格紋或素色布料，營造復古文藝感。若是想帶有優雅感，那就不可錯過，搭配高科技3D針織技術的喀什米爾混紡斗篷以及麗諾高領毛衣。

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列喀什米爾混紡斗篷1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列喀什米爾混紡斗篷1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列絲質上衣2,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列絲質上衣2,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列毛呢外套3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Ines de la Fressange聯名系列毛呢外套3,990元。圖／UNIQLO提供

法國 西裝

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