人文底蘊讓時尚更有內涵 愛馬仕基金會深耕4大面向

關於時尚產業,許多人第一時間想到的會是美麗的服裝、名牌包,是一個以各種奢侈品組成的世界。而身處其中的品牌們,大概也就是重複執行著產製、販售奢侈品的動作,因為一個個熱賣設計成為被消費者仰望的名號之一。但其實品牌要能長久經營,並樹立自身歷久不衰的獨特風格,並不是那麼簡單的事。這當中包含了美學品味、工藝技術、宏觀眼光、社會責任等各種面向的互相結合與影響,從內在到外在體現品牌價值與內涵,而愛馬仕基金會就是一個最佳範例。

2008年成立的愛馬仕基金會,宗旨為實踐家族企業的人文主義、工匠技藝的價值觀和願景,且並非選擇於一個固定的地點開展活動,而是傾向於在受益人所處的當地啟動專案,並像打造訂製包、訂製傢俱擺設一樣,會針對具體的需求量身訂製基金會的專案內容。協助對象包括藝術家、學童、學生和專業人士,社會連帶專案的受益人。

在許多需要被關注的議題中,愛馬仕基金會主要著重四大關鍵承諾,分別是創造新的藝術作品、傳遞專有技藝與專業知識、保護環境以及鼓勵促進團結的舉措。在這四個面向架構下,不但可以讓更多新銳藝術家被看見,舊有的傳統技藝也能被保存、傳承,並提供知識共享和交流的平台,落實企業責任,逐步建立和展現對個人與自然環境的尊重,更彰顯出愛馬仕品牌的深厚人文底蘊。

★創造新的藝術作品

在愛馬仕發表服飾、珠寶等設計的活動上,就經常能看到來自各界的藝術工作者參與其中,無論是透過舞蹈、劇場等表演方式,都注入了滿滿驚喜與創意,這點也與愛馬仕基金會成立以來對藝術作品的推廣與發掘政策相呼應。基金會一直致力於透過視覺、表演藝術和攝影方面的專案項目為藝術家們提供支援,包括資金、工具、專業知識,甚至是空間和場地,以確保原創作品的創作過程能隨時處在最好的環境。支援也會延伸到相關展覽、表演或出版來傳播與展示這些成品,讓藝術家們的心血盡可能被大眾看見。

2010年,愛馬仕基金會更在法國各地的愛馬仕工作室設立了「藝術家駐場計劃」,激發藝術家的想像力,也體現了藝術和手工技藝間的豐富對話。2015年展開的法美聯合攝影委員會 「沉浸」,則是以法國和美國之間的交流為主軸,包含了創意駐留、展覽和出版。另外,自2011年以來,基金會也不斷積極支持國際表演藝術徵集企劃,選出領域內的優秀新作,並給予獲得認可的表演團隊製作和演出方面的支援,而後組成「創新的跨領域合作」企劃,贊助了許多非主流的精彩演出。

★傳遞專有技藝與專業知識

這部分由「技術的共享」和「學習技藝的個體」所組成,透過重點人才培訓企劃與對工匠行業的關注,鼓勵人們以工藝、創新和專業化的精神進行傳承。協助的對象包含為提升工藝產業的認識而在工坊學習的各年齡層學童、就讀表演藝術學位課程的學生,以及為拓寬創作視野而涉獵其他領域的專業人士,如工匠、設計師、工程師。

愛馬仕基金會於2014年成立技術學院,結合了知識共享、跨領域實作和實驗性的未來導向教學。每隔兩年基金會就會透過徵集申請的形式選出20名工匠、設計師和工程師,並選定一種材料(木材、粘土或金屬等)依此探索其新的創作途徑,並舉行包含線上線下的公開講座,將專業知識傳授給廣泛的大眾。此外,2016年基金會也與巴黎教育委員會、國家學徒計劃 (法國 Compagnons du Devoir et du Tour de France)和巴黎卡蒙多設計學院(École Camondo)合作,啟動了一項增進手工藝行業知識的企劃。而「社群藝術家」計劃,則提供助學金給因經濟困難就學而前景受到影響的學生。

★保護環境

對環境的保護是愛馬仕基金會甫成立時就極為注重的議題,尤其聚焦「維護生物的多樣性」,相關專案合作夥伴們致力提高人們對保育觀念的認識,提供培訓並宣導對保育有助益的經濟和生態實作。目前最新的一項企劃,是預計在9月啟動的「Manu Terra」,透過十二堂課程,向9-16歲的學童介紹有關地球生命的知識與研究技術。

★鼓勵促進團結的舉措