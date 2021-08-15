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威士忌潔淨運輸！格蘭菲迪首創減碳運輸 麥渣變燃料

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪酒廠經理Stuart Watts，希望格蘭菲迪帶動周邊鄰近酒廠及同業，加入永續的行列。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪酒廠經理Stuart Watts，希望格蘭菲迪帶動周邊鄰近酒廠及同業，加入永續的行列。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），將正式發展最新減碳運輸技術，透過將威士忌釀造過程中產生的麥渣及各種廢棄液體轉化成燃料，應用在蘇格蘭酒廠的運輸卡車中，讓卡車的碳排量比起同型的柴油車減少約95%，期望能夠引領蘇格蘭酒廠實現潔淨運輸願景。

格蘭菲迪「領路者精神」再次獨步業界，首創減碳運輸技術。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪「領路者精神」再次獨步業界，首創減碳運輸技術。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭菲迪觀察到永續發展及低碳排放的潔淨運輸，是近幾年國際熱門議題，同時也是英國工業發展趨勢，多年前便開始啟動降低碳排放的潔淨運輸及能源循環利用的研究工程，探究如何將威士忌釀造過程產生的廢棄原料轉化成燃料；終於在今年迎來研究成果，格蘭菲迪領先宣布，正式將這項新科技運用在酒廠的運輸車隊之中。

歷時多年的研究，格蘭父子研發出封閉式循環（Close Loop）生產系統，將威士忌廢料中產生的沼氣，轉化為低碳燃料（ULCF）。研究數據指出，使用低碳燃料的沼氣重型卡車，碳排放量比起同型柴油車減少約95%。酒廠經理Stuart Watts表示：「格蘭菲迪年銷超過1,400萬瓶，過去釀造後剩餘的麥渣，大多是販售給牧場作為動物飼料，如今透過細菌分解有機物質來產生沼氣的技術，使麥渣及液體廢物都能回收再利用，取代傳統的化石燃料，讓釀造過程中的廢棄物更有效的循環利用，有效達成低碳排放的目標。」

使用低碳燃料的沼氣重型卡車，碳排放量比起同型柴油車減少約95%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
使用低碳燃料的沼氣重型卡車，碳排放量比起同型柴油車減少約95%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

目前格蘭菲迪酒廠中已有4輛卡車改裝為符合規範的沼氣重型卡車，並且酒廠座落的達夫鎮（Dufftown）已建造低碳燃料加油站，期許將綠色釀造及潔淨運輸的潮流推向至鄰近酒廠乃至蘇特蘭威士忌產業。

採用低碳排放量卡車及低碳燃料加油站是永續發展的第一步，格蘭菲迪作為引領威士忌產業革新的領導品牌，期許發揮「威士忌領路者」的影響力，帶動周邊鄰近酒廠、品牌共同加入永續的行列。短期目標是讓達夫鎮上的低碳燃料加油站能完全供給酒廠中的全數20輛卡車，格蘭菲迪相信其率先實踐廢棄物再利用及降低碳排放等作法，不僅將為威士忌釀造製程開啟永續環保的新篇章，亦對鄰近的蘇格蘭威士忌酒廠帶來正向影響，鼓舞同業共同達成SWA蘇格蘭威士忌協會所宣布「2040年走向淨零排放」的目標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

碳排放 蘇格蘭 加油站

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