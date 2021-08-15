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獨／23年「孚羅起士蛋糕」停業！「家.溫度」退出台中

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
家.溫度台中草悟店於8月15日迎來最後一天。圖／擷取自家.溫度 湯專門店粉絲頁
家.溫度台中草悟店於8月15日迎來最後一天。圖／擷取自家.溫度 湯專門店粉絲頁

愛吃起士蛋糕的民眾注意囉！位於台北中山區的老字號起士蛋糕「孚羅起士蛋糕」宣佈，因需要停下腳步好好休息一陣子，因此自即日起暫停營業。另外以特色湯品為主打的「家.溫度 湯專門店」，旗下的台中草悟店也於8月15日迎來最後一天，結束7年的歷史。

自1998年開幕至今的「孚羅起士蛋糕」，已經有23年的歷史，店內提供有各式各樣的起士蛋糕，包括芒果蜜桃起士、紐約起士、西西里桔皮起士、玫瑰起士等口味，都曾出現於菜單之中。儘管藏身於巷弄之間，但仍是不少饕客的最愛，更是許多人心中的台北指標性起士蛋糕店。

孚羅起士蛋糕8月15日於官方臉書宣佈，在二十幾年的辛勤工作後，需要停下腳步好好休息一陣子。即日起暫停營業，休生養息。何時恢復營業，再行通知。而網友們得知暫停營業的消息，也留言表示「希望能再復店，不然真的不知道去哪裡買這麼好吃的起司蛋糕」、「目前吃過最好的吃的起士蛋糕」

至於在2014年於台中創立的「家.溫度 湯專門店」，主打透過國產豬肉、雞肉與新鮮蔬菜，每日熬煮各種湯品，提供有花雕酒野菇雞湯、好菇竹筍豬軟骨燉湯、奶油牛肝菌菇雞肉燉湯、蜂蜜南瓜濃湯等不同的餐點，累積許多支持者，並且在台北、新北也都陸續有開設分店。

但是業者表示，因為沒有添加麵粉或其他稠化的粉類，也沒有添加任何雞粉、味精或其他化學甜味劑，所以從開業起，食材成本一直很高。但最後遇到了疫情蔓延，因此決定在8月15日關閉台中草悟店與冷凍湯品製作，結束在台中7年的時光。至於現有的永和樂華店、台北光復店仍會暫時保留。

停業消息公佈後，許多民眾至現場以實際消費支持家.溫度，不少網友也留言「我每次去台中必吃的就是你們店」、「期待你們再回來」、「真的很喜歡」、「每次我從香港去台中都要去家溫度，加油」

孚羅起士蛋糕提供有多種口味的起士蛋糕，是許多蛋糕愛好者的口袋名單。圖／擷取自孚羅起士蛋糕粉絲頁
孚羅起士蛋糕提供有多種口味的起士蛋糕，是許多蛋糕愛好者的口袋名單。圖／擷取自孚羅起士蛋糕粉絲頁
家.溫度販售有多樣化的湯品，累積許多死忠顧客。圖／擷取自家.溫度 湯專門店粉絲頁
家.溫度販售有多樣化的湯品，累積許多死忠顧客。圖／擷取自家.溫度 湯專門店粉絲頁

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