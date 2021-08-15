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獨／時尚中菜「飯BAR」最後2間店熄燈 8年品牌落幕
新冠肺炎改變全台餐飲型態，更有許多餐飲品牌在疫情期間黯然退場。連鎖創意台菜「飯Bar」宣佈，因整體環境的考量，加上品牌分店也陸續合約到期，因此品牌將於8月底正式落幕，結束近8年的歷史。最後的營業時間內，也持續推出last shot菜單，每日限量15組。集團旗下的越亮越式河粉、THE上海則繼續經營。
飯BAR智作所打造的「飯Bar」，創立於2014年，主打以創意手法、擺盤，重新演繹經典中式料理，為菜餚帶來不同的時尚感，包括鞦韆晾肉架、水煮泡著牛片兒、甜在心螺絲卷、美人茶遇東坡肉等菜色，都是店內的招牌。除此之外，飯BAR近年也陸續拓展，透過獨家菜色間的變化，衍生出飯BAR mimi、飯BAR Station、飯BAR Lili等品牌，各有不同的特色。
儘管獲得許多消費者支持，但是位於台北東區的東區的飯BAR mini，在2020年1月熄燈；同年3月，位於微風北車、開幕未滿1年的飯bar LiLi也歇業轉型，目前尚有飯BAR Station信義微風店、飯BAR 內湖旗艦店等2間門市，各自在google評論上獲得超過1,400、2,200則的評論，均獲得4.3分。
雖然在疫情期間，業者持續推出外帶套餐等方案，近日也於官方粉絲團宣佈，在整體環境的考量，加上品牌分店也陸續合約到期，所以品牌將於月底與各位告別。未來消費者也可持續支持集團旗下的越亮越式河粉、THE上海聯名餐廳。
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