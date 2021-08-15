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IG打卡新熱點！美少女戰士Crystal咖啡店台北東區登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
IG打卡新地標！「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」即日起登場。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
IG打卡新地標！「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」即日起登場。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」即日起在台北市東區登場，提供主題輕食、夢幻佈景與限定新品。因應疫情，全面採線上預約制，餐點僅提供外帶暫無內用，現場不排隊、不後補，預計營業至今年11月7日止。

「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」位於台北市東區巷弄。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」位於台北市東區巷弄。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

本次登場的主題餐飲，首推對應各戰士顏色的漸層氣泡飲，輕食類還有圓潤可愛的造型雞蛋糕、兼具美感和美味的熱壓吐司、美少女戰士10位戰士等人的彩繪棒棒糖。營運第二週還加碼每日限量彩虹蛋糕、愛心馬卡龍、超美符號杯子蛋糕，每一樣都是美少女戰士迷的命定餐點。

氣泡飲180元乙杯。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
氣泡飲180元乙杯。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

雞蛋糕120元乙份。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
雞蛋糕120元乙份。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

餐飲消費滿600元，即贈送「Spiral Heart Moon Rod造型氣球」；餐飲消費滿800元，贈送「愛心杯墊」，杯墊總計有6款，各款杯墊贈送日期以FB粉專與現場公告為準。

餐飲區消費滿600元，贈「造型加油棒氣球」。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
餐飲區消費滿600元，贈「造型加油棒氣球」。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

餐飲區消費滿800元贈「造型紙杯墊」，每兩週推出不同圖案。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
餐飲區消費滿800元贈「造型紙杯墊」，每兩週推出不同圖案。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

此外，店裡也販售全新週邊商品，包括美少女戰士系OOTD推薦偽項鍊印花短袖T、粉紅棒球帽，以及還有露娜造型手把雨傘、小巧實用皮革飾品盒，全身配件通通有。

短T-shirt 490元乙件。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
短T-shirt 490元乙件。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

鴨舌帽390元乙頂。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
鴨舌帽390元乙頂。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

露娜造型雨傘990元。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
露娜造型雨傘990元。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

為了嘉惠在家工作的美少女戰士迷，美少女戰士系也推出WFH商品，包括迷你版Spiral Heart Moon Rod隨身碟、在家工作也超有氣氛的LED小夜燈，還有超美浴巾、最犯規的是燙金瓷盤，即便在家裡用餐也美美的。

螺旋愛心月權杖造型隨身碟990元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
螺旋愛心月權杖造型隨身碟990元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

造型LED燈450元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
造型LED燈450元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

造型瓷盤450元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
造型瓷盤450元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

商品販售區消費滿1,200元，即贈送限量海報，總計有三款，各款海報贈送日期以FB粉專與現場公告為準。

商售區消費滿1,200元，即贈送限量海報，每月不同款式。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
商售區消費滿1,200元，即贈送限量海報，每月不同款式。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

造型飾品盒390元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
造型飾品盒390元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

符號杯子蛋糕180元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
符號杯子蛋糕180元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

【美少女戰士Crystal期間限定店】

◎地址：台北市大安區敦化南路一段177巷9號1F & B1F

◎日期：即日起至2021年11月7日

◎營業時間：每日12:00～20:00

◎餐點外帶與購物拍照預約：https://inline.app/order/-MdMS5-2EhI2cy0r4rKu:inline-live-2/-MdMS59umTY0OagUStjN

彩虹蛋糕180元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
彩虹蛋糕180元乙個。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
造型浴巾390元乙件。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。
造型浴巾390元乙件。圖／美少女戰士Crystal期間限定店提供。

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