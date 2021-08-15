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七夕買氣旺 大江購物中心三級警戒後業績首次成長6%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
新冠疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高，大江購物中心業績首次比去年同期成長6%。業者提供
新冠疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高，大江購物中心業績首次比去年同期成長6%。業者提供

新冠疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高，加上週末逢七夕情人節，皆有助於帶動百貨零售業買氣，大江購物中心副總經理何旭魁表示與去年同期比較，七夕情人節當日大江購物中心業績成長6%，客單價成長23%，也是自5月15日三級警戒以來，全館首次比去年同期成長6%。

何旭魁表示，8月11日有電影強片「玩命關頭9」的加持，再加上七夕情人節帶動，業績較上週父親節回復的力道更強，表現已經接近去年95%，同時，第一季再疫情爆發前調整的部份品牌此刻業績才正式發酵，「最重要的是桃園市已連續6天零確診，消費者也慢慢習慣外出活動、購物。」

何旭魁指出，往年七夕情人節檔期主要業績成長動能來自於餐廳，但由於今年遵守政府防疫指引，餐廳座位採梅花座、用餐人數限制，加上外帶業績成長僅恢復六成，美食小吃街亦同，雖全館人潮較去年同期相比約減少2成，但客單價較去年成長23%，主要是零售成長帶動起來、成長的業種包括健康器材、家電、3C產品、珠寶輕奢、嬰童用品等、均有顯著的兩位數成長。

何旭魁也說，未來隨著疫情再趨緩，疫苗施打覆蓋率更高，零確診連續天數增加，相信消費者外出採買用餐的意願定會提升，未來一旦更開放放寬餐廳內用座位數，並恢復電玩遊藝區域業種的營業，再搭配振興券刺激消費，九月份中秋連假、ㄧ波報復性消費指日可待。

七夕 情人節 疫情

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