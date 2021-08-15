DE BEERS鑽石蝴蝶 FRED蔚藍海岸 將最愛的美好隨身攜帶
有的珠寶有紀念意義，不過有更多時候，珠寶就是將自己最喜歡的珍貴事物隨時帶在身邊。以優質鑽石聞名的DE BEERS，推出全新Butterfly鑽石吊墜項鍊，設計靈感源自蝴蝶的自然璀璨光彩， 以及其美麗蛻變過程的獨特象徵意義。來自南法的珠寶品牌FRED，則以蔚藍海岸的生活靈感主題，推出以系列共4款以度假勝地里維埃拉（Riviera）為名的鍊墜，讓陽光沙灘夏日風情點亮每個人的心。
不論是Dewdrop、Enchanted Lotus，大自然一直是DE BEERS珠寶設計的重要靈感來源。富含象徵意義的Butterfly鑽石吊墜項鍊以18K白金與鑽石打造，吊墜中央以一枚欖尖形切割鑽石象徵蝴蝶的身體，周圍則環繞著與蝴蝶翅膀相輝映的密釘微鑲白色美鑽，刻畫蝴蝶翩翩飛舞的美態。豐富而精巧的鏤空設計細節不僅呼應著蝴蝶翅膀的優雅，更能使得自然光線穿透，無論從各個角度皆呈現鑽石的光芒。
棕櫚樹、沙灘鞋、雞尾酒.. 繽紛耀人的全新Riviera鍊墜系列完美呈現出FRED珠寶哲學的精髓：CASUAL、STYLISH & PLAYFUL。充滿熱情且乘載美好回憶的Riviera鍊墜，是品牌向所蔚藍海岸致意之作，以玫瑰金及黃金打造的吊墜散發猶如陽光的溫暖光彩，工匠的細緻匠心將創辦人FRED SAMUEL真正的風采和幽默融於其中，精巧的鏤空設計搭配繽紛的彩色寶石，猶如一幅幅鮮活的藝術品，將歡樂假期的愉悅心情翩然躍於吊墜之上。
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