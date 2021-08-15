DE BEERS鑽石蝴蝶 FRED蔚藍海岸 將最愛的美好隨身攜帶

有的珠寶有紀念意義，不過有更多時候，珠寶就是將自己最喜歡的珍貴事物隨時帶在身邊。以優質鑽石聞名的DE BEERS，推出全新Butterfly鑽石吊墜項鍊，設計靈感源自蝴蝶的自然璀璨光彩， 以及其美麗蛻變過程的獨特象徵意義。來自南法的珠寶品牌FRED，則以蔚藍海岸的生活靈感主題，推出以系列共4款以度假勝地里維埃拉（Riviera）為名的鍊墜，讓陽光沙灘夏日風情點亮每個人的心。

不論是Dewdrop、Enchanted Lotus，大自然一直是DE BEERS珠寶設計的重要靈感來源。富含象徵意義的Butterfly鑽石吊墜項鍊以18K白金與鑽石打造，吊墜中央以一枚欖尖形切割鑽石象徵蝴蝶的身體，周圍則環繞著與蝴蝶翅膀相輝映的密釘微鑲白色美鑽，刻畫蝴蝶翩翩飛舞的美態。豐富而精巧的鏤空設計細節不僅呼應著蝴蝶翅膀的優雅，更能使得自然光線穿透，無論從各個角度皆呈現鑽石的光芒。