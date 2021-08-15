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DE BEERS鑽石蝴蝶 FRED蔚藍海岸 將最愛的美好隨身攜帶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Riviera系列雞尾酒鑽飾玫瑰金鍊墜，20萬3,900元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列雞尾酒鑽飾玫瑰金鍊墜，20萬3,900元。圖／FRED提供

有的珠寶有紀念意義，不過有更多時候，珠寶就是將自己最喜歡的珍貴事物隨時帶在身邊。以優質鑽石聞名的DE BEERS，推出全新Butterfly鑽石吊墜項鍊，設計靈感源自蝴蝶的自然璀璨光彩， 以及其美麗蛻變過程的獨特象徵意義。來自南法的珠寶品牌FRED，則以蔚藍海岸的生活靈感主題，推出以系列共4款以度假勝地里維埃拉（Riviera）為名的鍊墜，讓陽光沙灘夏日風情點亮每個人的心。

不論是Dewdrop、Enchanted Lotus，大自然一直是DE BEERS珠寶設計的重要靈感來源。富含象徵意義的Butterfly鑽石吊墜項鍊以18K白金與鑽石打造，吊墜中央以一枚欖尖形切割鑽石象徵蝴蝶的身體，周圍則環繞著與蝴蝶翅膀相輝映的密釘微鑲白色美鑽，刻畫蝴蝶翩翩飛舞的美態。豐富而精巧的鏤空設計細節不僅呼應著蝴蝶翅膀的優雅，更能使得自然光線穿透，無論從各個角度皆呈現鑽石的光芒。

棕櫚樹、沙灘鞋、雞尾酒.. 繽紛耀人的全新Riviera鍊墜系列完美呈現出FRED珠寶哲學的精髓：CASUAL、STYLISH & PLAYFUL。充滿熱情且乘載美好回憶的Riviera鍊墜，是品牌向所蔚藍海岸致意之作，以玫瑰金及黃金打造的吊墜散發猶如陽光的溫暖光彩，工匠的細緻匠心將創辦人FRED SAMUEL真正的風采和幽默融於其中，精巧的鏤空設計搭配繽紛的彩色寶石，猶如一幅幅鮮活的藝術品，將歡樂假期的愉悅心情翩然躍於吊墜之上。

DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供
FRED推出全新Riviera鍊墜。圖／FRED提供
FRED推出全新Riviera鍊墜。圖／FRED提供
FRED Riviera系列祖母綠棕櫚樹玫瑰金鍊墜，27萬2,400元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列祖母綠棕櫚樹玫瑰金鍊墜，27萬2,400元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列沙灘鞋鑽飾玫瑰金鍊墜，16萬9,600元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列沙灘鞋鑽飾玫瑰金鍊墜，16萬9,600元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列雞尾酒鑽飾黃金鍊墜，28萬2,700元。圖／FRED提供
FRED Riviera系列雞尾酒鑽飾黃金鍊墜，28萬2,700元。圖／FRED提供
DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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