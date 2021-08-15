爭鮮×辻利茶舖5款新品上桌　從壽司到摩納餅都是抹茶

抹茶控們注意了！「爭鮮餐飲」自8月16日起，攜手在日本擁有百年歷史的「辻利茶舖」，將抹茶元素融入日本料理之中，針對旗下各品牌推出比目魚邊鰭佐抹茶鹽、抹茶蕎麥麵等餐點，更有抹茶牛奶風味摩納餅、抹茶風味奶酪等抹茶系甜品同步上桌，均採期間限定供應。

爭鮮與辻利茶舖本次攜手推出的餐點，各別於不同旗下品牌販售。「比目魚鰭邊佐抹茶鹽」，選用細緻的比目魚鰭邊肉，再灑上辻利茶舖特調抹茶鹽，清爽滋味中又帶出高雅感受，每盤60元，爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、MAGiCTOUCH点爭鮮皆有販售。「抹茶牛奶風味摩納餅」，則是將爭鮮摩納餅升級添加辻利抹茶粉，更添清新香氣，每支原價50元，優惠價45元，包括爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8均有販售。