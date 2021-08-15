爭鮮×辻利茶舖5款新品上桌 從壽司到摩納餅都是抹茶
抹茶控們注意了！「爭鮮餐飲」自8月16日起，攜手在日本擁有百年歷史的「辻利茶舖」，將抹茶元素融入日本料理之中，針對旗下各品牌推出比目魚邊鰭佐抹茶鹽、抹茶蕎麥麵等餐點，更有抹茶牛奶風味摩納餅、抹茶風味奶酪等抹茶系甜品同步上桌，均採期間限定供應。
爭鮮與辻利茶舖本次攜手推出的餐點，各別於不同旗下品牌販售。「比目魚鰭邊佐抹茶鹽」，選用細緻的比目魚鰭邊肉，再灑上辻利茶舖特調抹茶鹽，清爽滋味中又帶出高雅感受，每盤60元，爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、MAGiCTOUCH点爭鮮皆有販售。「抹茶牛奶風味摩納餅」，則是將爭鮮摩納餅升級添加辻利抹茶粉，更添清新香氣，每支原價50元，優惠價45元，包括爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8均有販售。
MAGiCTOUCH点爭鮮所供應的「抹茶蕎麥麵」，帶有怡人清香，並添加蔥花、蘿蔔泥、金桔、七味粉、芥末和風醬，每份80元；定食8的「海老抹茶蕎麥麵」定食餐，則將炸蝦天婦羅與冷麵相互組合，帶出層次風味，每份180元。除此之外，還有「抹茶風味奶酪」（40元）、「抹茶芭冰綠」（50元）等甜品與飲品，各分別於MAGiCTOUCH点爭鮮、定食8門市販售。
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