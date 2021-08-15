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韓最美奧運金牌「冰上精靈」金妍兒 演繹DIOR傳奇符碼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金耳墜，價格店洽。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金耳墜，價格店洽。圖／DIOR提供

今年東京奧運掀起一股運動熱潮，許多高顏值又實力雄厚的運動選手更迅速成為媒體寵兒。女性運動員的時尚影響力其實早在國際上受到重視。曾為南韓以破世界紀錄的高分摘下奧運女子花式花冰金牌、銀牌的「冰上精靈」金妍兒（Yuna Kim），曾創下橫掃全球花式滑冰獎項金台的大滿貫紀錄，是公認史上最天賦異稟的滑冰天才，被外媒稱為「Queen Yuna」。2014年退休後，形象良好的她仍是韓國全民心目中的女神，一舉一動備受關注。近日她在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝了一組Rose de vents系列珠寶的短片，展現出屬於30歲輕熟女的優雅美麗。

事實上，這並非金妍兒首度與Dior合作。近年來致力於提升女性意識的Dior，稍早Dior推出#DIORSTANDSWITHWOMEN系列短片時，就曾邀請這位傳奇運動員入鏡，和莎莉賽隆、娜塔莉波曼等知名女性一同分享自身經驗、鼓勵其他女性追求自我。這次她所配戴的Rose des Vents羅盤玫瑰系列珠寶，是由Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane從迪奧先生的生平中汲取靈感而創作的系列珠寶，將迪奧先生重視的各種意象符碼如八芒星融入創作之中，搭配各種繽紛活潑的彩色寶石和鑽石鑲飾而成，正反面均能配戴，是品牌近年來最熱受歡迎的入門系列作品之一。

花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
Rose Celeste 太陽黃K金戒指，約11萬4,000元。圖／DIOR提供
Rose Celeste 太陽黃K金戒指，約11萬4,000元。圖／DIOR提供
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper’s Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。圖／取自IG @hapersbazaarkorea
Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙玫瑰金戒指，約11萬6,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙玫瑰金戒指，約11萬6,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰粉紅蛋白石玫瑰金戒指，約12,5,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰粉紅蛋白石玫瑰金戒指，約12,5,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents 羅盤玫瑰多層次黃K金頸鍊，價格店洽。圖／DIOR提供
Rose des Vents 羅盤玫瑰多層次黃K金頸鍊，價格店洽。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金彩寶鑽石長項鍊，價格店洽。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金彩寶鑽石長項鍊，價格店洽。圖／DIOR提供

Dior 珠寶 東京奧運

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