台中13餐廳強勢入榜 2021必比登推介！嚴選10間新進榜 口袋名單收進去

台中美食超級多，今年新進榜餐廳就有13間！讓人不禁期待下個受到必比登推薦的城市！

陳明統爌肉飯

東區 - 小吃類

鮮魚鱻

北區 - 小吃類

想吃虱目魚皮湯不用跑到台南啦！附上偏甜的沾醬與豆瓣醬，完美襯托出

虱目魚的鮮味！蝦仁飯炒得油油亮亮，吃起來卻不會油，料有小蝦仁跟臘肉丁！食材新鮮、料理用心，用餐環境跟服務態度都很不錯呦！（MENU美食誌阿肥窩窩提供）

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

西區 - 台灣菜

販售單點、個人套餐與多人套餐，檳榔花沙拉口感像山藥絲脆口很特別！必吃部落碳烤春雞，表皮油亮酥脆、內層雞肉扎實不柴，口感很多汁！煙燻飛魚魚肉口感偏乾，鮮度及鹹度都偏高，適合作為下酒菜！每天都有悅耳的駐唱歌聲哦！（MENU美食誌Leo廖廣提供）

可口牛肉麵

西屯區 - 麵食類

每日花費五小時熬煮的紅燒牛肉麵，添加多種中藥材，牛肉彈牙、牛筋跟腱子肉入口即化！麵條Q彈有勁，越吃越上癮！加入店家獨門辣油更添風味！目前開放內用但人潮眾多，請注意落實防疫哦！（MENU美食誌阿毛提供）

好菜Küisine

西區 - 台灣菜融合南洋料理

將台菜加入創意元素，每道都下飯！牛菲力月見香蘋奶油燒的熟度控制很好，肉質很嫩！有三種吃法，建議先吃原味哦！菜餚小巧精緻，多人前往可能要點多於預期的量！裝潢溫馨，給人在家用餐的舒適感！已開放內用，生意很好，建議先預約哦！

（MENU美食誌橘子提供）

羅家古早味

南屯區 - 台灣菜

榜單公佈後就被排爆的還有這間！主要販售麻油湯品、熱炒、福州式手工麻油麵線、排骨飯等。必點綜合麻油湯，內有腰子、梅花肉、豬心、豬肝，料多豐富！麵線的麻油香氣十足，一口接一口停不下來！目前開放內用，不接受電話及線上訂餐。（MENU美食誌就是要好食提供）

菇神

新社區 - 台灣菜

新社的美味景觀餐廳！綜合炸菇有杏鮑菇、金針菇、猴頭菇、鴻禧菇，外酥內軟非常涮嘴！金沙杏鮑菇的爆炒鹹蛋黃香與杏鮑菇搭配得宜，香菇滷肉飯在肉燥裡加入香菇丁，口感又多了一個層次！現在有開放內用囉！（MENU美食誌RuRo Fun提供）

醉月樓

中區 - 台灣菜

木公麥面

東區 - 麵食類

台中肉員

南區 - 小吃類

創立於民國22年，遵從古法製作。店內僅販售肉圓、魚丸湯與冬粉湯三種品項。油泡肉圓外皮軟Q又香，內餡肉口感扎實！搭配特別的醬料非常爽口！生意很好，店家上餐速度也快，翻桌率很高！（MENU美食誌林正德提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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