王嘉爾大尺度放送美胸二頭肌 網：是七夕禮物！

出身香港、在大陸單飛發展的韓流藝人王嘉爾，在七夕當天於自己IG發布本月份為「嘉人」雜誌拍攝的封面，向來很敢於展現健美身材的王嘉爾這次除了以背心大秀健美的手臂線條，低胸角度還耍萌展現壯碩的胸肌，照片一po出就引起粉絲熱議，笑稱是七夕最棒的禮物。而手臂上醒目的奧運彩色5環圖騰，也讓人想起他曾經是香港排名第一的劍擊運動員。

而身為卡地亞Pasha de Cartier代言人之一的王嘉爾，這次在封面的拍攝中則配戴了卡地亞今年才剛推出的全新Pasha de Cartier計時碼表，搭配他最喜愛的Juste un Clou釘子系列珠寶。J設計圓中帶方的Pasha de Cartier是80年代的經典，獨特的鍊形表冠是最具辨識度的設計特色，去年卡地亞同心推出這款款男女皆宜的經典，除了換上自製機芯以及重新潤飾細節，更患上品牌獨創的「QuickSwitch」表帶快拆與「SmartLink」鍊節調校系統，不需工具及可拆換錶帶、調整鍊帶長度。今年品牌更近一步推出41毫米的計時碼表款式，為喜愛Pasha de Cartier的時尚型人提供更完整的選擇。 王嘉爾配戴卡地亞腕表登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7 王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7 王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7 王嘉爾配戴卡地亞珠寶腕表登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7 卡地亞Pasha de Cartier精鋼自動計時碼表，29萬3,000元。圖／ 卡地亞提供 卡地亞Juste un Clou系列白K金鋪鑽戒指，17萬6000元。圖／卡地亞提供 王嘉爾配戴卡地亞腕表登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7 卡地亞Juste un Clou玫瑰K金耳環，85,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un Clou系列玫瑰金鋪鑽戒指，16萬6000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un Clou白K金鑲鑽雙圈戒指，30萬8000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un Clou系列白K金鋪鑽耳環，19萬9000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un Clou黃金雙圈鋪鑽戒指，28萬8000元。圖／卡地亞提供 王嘉爾配戴卡地亞登上8月份「嘉人」雜誌封面故事。圖／取自IG @jacksonwang852g7