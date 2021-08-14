聽新聞
test
0:00 / 0:00
Tei by O’BOND X VÖODÖOMÖI 茶酒入香水限量預購
茶、酒、香水，三者都包含了水，但分子、氣味、使用場合不同，各有巧妙，也各成一脈萬千變化的品味世界。台灣香氣護膚品牌好魔（VÖODÖOMÖI）近日與沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）合作，推出一系列以調酒解構茶香的系列備品，別具話題。
好魔（VÖODÖOMÖI）是由兩位醫師、兩位藝術人一同攜手，創立於2017年。品牌使用歐盟認證純淨素材，拒絕對羥基苯甲酸酯添加、拒絕動物實驗，提供兼具迷人香氣與功效的護膚品、禮品與旅行備品。這次的兩造合作，是由Tei by O’bond實驗室使用不同濃度沖泡的坪林山區有機生態包種與烏龍茶以酒醇、或純水熱萃冷凝；接續VÖODÖOMÖI再添加以花木香精油，並以加入君度橙酒，成就全系列的獨特氣味。
其中「BLACK TEI THE NOIR IRIS TABAC」使用Tei by O’bond的17號調酒，以紅茶為主體，並包含蜜香、鳶尾、菸草的香氣，並有護手霜、淡香水、濯手露與乾洗手等四種商品，容量各不相同；「GERANIUM REMIX GERANIUM THEJAUNE BOIS」護手霜，則是以天竺葵為主調，並包含包種、紫檀為香氣。
全系列商品包含淡香水、同名香護手霜、濯手露，與乾洗手共一式五件禮盒組，原價3,850元、首波預購優惠價則為2,980元。想預先體驗？自2021年9月1日至25日，可至Tei by O’bond酒吧體驗預購，或從VÖODÖOMÖI官方網站線上訂購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言