Tei by O’BOND X VÖODÖOMÖI 茶酒入香水限量預購

茶、酒、香水,三者都包含了水,但分子、氣味、使用場合不同,各有巧妙,也各成一脈萬千變化的品味世界。台灣香氣護膚品牌好魔(VÖODÖOMÖI)近日與沓沓仔・明茗茶酒實驗室(Tei by O’bond)合作,推出一系列以調酒解構茶香的系列備品,別具話題。

好魔(VÖODÖOMÖI)是由兩位醫師、兩位藝術人一同攜手,創立於2017年。品牌使用歐盟認證純淨素材,拒絕對羥基苯甲酸酯添加、拒絕動物實驗,提供兼具迷人香氣與功效的護膚品、禮品與旅行備品。這次的兩造合作,是由Tei by O’bond實驗室使用不同濃度沖泡的坪林山區有機生態包種與烏龍茶以酒醇、或純水熱萃冷凝;接續VÖODÖOMÖI再添加以花木香精油,並以加入君度橙酒,成就全系列的獨特氣味。

其中「BLACK TEI THE NOIR IRIS TABAC」使用Tei by O’bond的17號調酒,以紅茶為主體,並包含蜜香、鳶尾、菸草的香氣,並有護手霜、淡香水、濯手露與乾洗手等四種商品,容量各不相同;「GERANIUM REMIX GERANIUM THEJAUNE BOIS」護手霜,則是以天竺葵為主調,並包含包種、紫檀為香氣。