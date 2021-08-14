快訊

詹雅雯病情生變「下午送急診」 于美人喊話觀眾集氣

現場看戴資穎、麟洋配再等等 考量疫情台北羽球公開賽停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tei by O’BOND X VÖODÖOMÖI 茶酒入香水限量預購

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
好魔（VÖODÖOMÖI）使用歐盟認證純淨素材，拒絕對羥基苯甲酸酯添加、拒絕動物實驗，提供兼具迷人香氣與功效的護膚品與旅行備品。圖 / VÖODÖOMÖI提供。
好魔（VÖODÖOMÖI）使用歐盟認證純淨素材，拒絕對羥基苯甲酸酯添加、拒絕動物實驗，提供兼具迷人香氣與功效的護膚品與旅行備品。圖 / VÖODÖOMÖI提供。

茶、酒、香水，三者都包含了水，但分子、氣味、使用場合不同，各有巧妙，也各成一脈萬千變化的品味世界。台灣香氣護膚品牌好魔（VÖODÖOMÖI）近日與沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）合作，推出一系列以調酒解構茶香的系列備品，別具話題。

好魔（VÖODÖOMÖI）是由兩位醫師、兩位藝術人一同攜手，創立於2017年。品牌使用歐盟認證純淨素材，拒絕對羥基苯甲酸酯添加、拒絕動物實驗，提供兼具迷人香氣與功效的護膚品、禮品與旅行備品。這次的兩造合作，是由Tei by O’bond實驗室使用不同濃度沖泡的坪林山區有機生態包種與烏龍茶以酒醇、或純水熱萃冷凝；接續VÖODÖOMÖI再添加以花木香精油，並以加入君度橙酒，成就全系列的獨特氣味。

其中「BLACK TEI THE NOIR IRIS TABAC」使用Tei by O’bond的17號調酒，以紅茶為主體，並包含蜜香、鳶尾、菸草的香氣，並有護手霜、淡香水、濯手露與乾洗手等四種商品，容量各不相同；「GERANIUM REMIX GERANIUM THEJAUNE BOIS」護手霜，則是以天竺葵為主調，並包含包種、紫檀為香氣。

全系列商品包含淡香水、同名香護手霜、濯手露，與乾洗手共一式五件禮盒組，原價3,850元、首波預購優惠價則為2,980元。想預先體驗？自2021年9月1日至25日，可至Tei by O’bond酒吧體驗預購，或從VÖODÖOMÖI官方網站線上訂購。

沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）是從2020年秋季開始試營運，近日並推出與好魔（VÖODÖOMÖI）合作的五件護膚保養用品組，包含兩件護手霜，以及淡香水、濯手露與乾洗手各一件。圖 / VÖODÖOMÖI提供。
沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）是從2020年秋季開始試營運，近日並推出與好魔（VÖODÖOMÖI）合作的五件護膚保養用品組，包含兩件護手霜，以及淡香水、濯手露與乾洗手各一件。圖 / VÖODÖOMÖI提供。
台灣香氣護膚品牌好魔（VÖODÖOMÖI）近日與沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）合作，推出一系列以調酒解構茶香的系列備品。圖 / VÖODÖOMÖI提供。
台灣香氣護膚品牌好魔（VÖODÖOMÖI）近日與沓沓仔・明茗茶酒實驗室（Tei by O’bond）合作，推出一系列以調酒解構茶香的系列備品。圖 / VÖODÖOMÖI提供。

品牌

延伸閱讀

七夕禮物美妝＆香水首選 迪奧新香、嬌蘭禮盒絕美入手

躺床爽嗑魚子醬！「全球最富有女歌手」蕾哈娜賣香水、穿彩虹驕傲性感內衣 按讚500萬

卡地亞美洲豹登自由廣場！SOGO復興店訂製金箔壁畫絕美

把麥莉畫成動畫！GUCCI香水廣告充滿日式動漫風

相關新聞

Tei by O’BOND X VÖODÖOMÖI 茶酒入香水限量預購

茶、酒、香水，三者都包含了水，但分子、氣味、使用場合不同，各有巧妙，也各成一脈萬千變化的品味世界。台灣香氣護膚品牌好魔（...

愛的桂冠 芝柏、寶璣、沛納海情人節對表 見證承諾時光

情人節就在今日，想為彼此獻上一段映照甜蜜歲月的好禮？今晚採買都還來得及趕得上甜蜜時限。沛納海（PANERAI）、芝柏（G...

防疫也嗨唱 虎牌啤酒 X 八三夭揪粉絲「我型我來唱」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

寶璣行政總裁新公佈 老船長Lionel a Marca專業領航

身為Swatch Group集團Prestige品牌分類中具精神領袖地位的寶璣（Breguet），近日宣佈將由Lione...

它不是月餅！中秋的另類甜蜜整理包

誰說中秋賞月一定要配月餅。今年有更多出奇跨界的新選擇，甜蜜也非月餅獨攬。唐寧茶TWININGS就與喜豐香首度聯名，木質雙...

高粱與芭樂跳起「天鵝湖」！台北文華東方甜點變精品

台北文華東方酒店文華餅房糕點全新登場，這是來自香港的新任行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)的巧手創意，他運用優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。