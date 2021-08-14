愛的桂冠 芝柏、寶璣、沛納海情人節對表 見證承諾時光

情人節就在今日，想為彼此獻上一段映照甜蜜歲月的好禮？今晚採買都還來得及趕得上甜蜜時限。沛納海（PANERAI）、芝柏（Girard Perregaux）、寶璣（Breuget），分別推薦了情人節對表，以多變風格、閃耀美鑽和開放式面盤，見證戀人的珍貴時光。

相對纖薄的沛納海Luminor Due系列今年推出新品的Piccolo Due腕表（PAM01273）與Luminor Due腕表（PAM01274），以為承諾的體現。兩款腕表前者為38毫米、後者則為42毫米，但都具備藍色太陽放射紋面盤以及表廠自製P.900機芯。Piccolo Due腕表更是品牌首款女性款式，快拆系統更可快速更換不同顏色、材質表帶，讓情人節對表有相似精神，但彼此同中求異、展現獨立個性；喜歡藍色的運動風格？芝柏（Girard Perregaux）的桂冠（Laureato）系列也有一組對表則為34毫米與42毫米，同樣運用藍色面盤，唯女表再於表圈鑲嵌以56顆閃耀鑽石，用美鑽和鑽石閃光，為情人獻上一「頂」戴在手腕上的、愛的桂冠。