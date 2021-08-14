菜價持續走揚比肉貴 蔬菜田遭竊農民無奈

原本預料蔬菜復耕半個月即可上市，讓菜價逐漸回穩，無奈天公不作美，時雨時晴，蔬菜復耕緩慢，今天彰化縣溪湖鎮果菜市場到貨量再下滑，不到正常的四成，整體菜價再飆高到每公斤均價37元，青蔥上價喊到每公斤約180元。高菜價引起覬覦，埤頭鄉傳出蔬菜田遭宵小光顧，農民相當無奈。

彰化縣溪湖鎮果菜市場每日正常到貨量100公噸到110公噸，今天到貨量近40公噸，整體批發價每公斤均價攀過37元，青蔥上貨今天喊價每公斤170元至180元，花胡瓜以每天上漲10至20元的速度，今天上貨每公斤來到200元，等於一條良品花胡瓜賣200元至230元，比豬肉還貴一倍。

大宗葉菜類的空心菜也「高貴」，和產季近尾聲的莧菜，上貨每公斤均價160元，兩者整體（上、中、下貨）均價要110元，芥蘭菜上貨每公斤均價84元、小白菜85元、青江菜90元，這三類蔬菜的整體均價介於62元至63元，賣到零售市場，公斤價變台斤，中等品質空心菜每台斤160元、芥蘭菜、小白菜、青江菜每台斤80到85元。

空心菜和莧菜太貴，有些自助餐廳已停止供應，只賣整體均價每公斤30元的炒包心白菜，蝦醬空心菜是雲泰菜系的主力菜，平價餐廳也停供，改用下貨每公斤40元的甘藍菜炒蝦醬或辣炒替代。

菜價高，田裡生長情形尚稱良好的蔬菜就遭殃，埤頭鄉有蔬菜田被偷摘，農友在臉書社群「埤頭人大小事」po文，公開呼籲偷菜賊不要再偷摘，否則逮到將依法究辦，網友留言農民種菜很辛苦，這時候偷菜太可惡，如果抓到一定送交警方。

不僅菜價高，花價一樣衝上最高點，今天是七夕情人節，彰化縣花卉拍賣價格首推玫瑰花最高價，最高品質玫瑰花每把600元，玫瑰整體拍賣均價落在每把420元至430元；田尾鄉農會表示，8月上旬連日大雨淋壞露天栽種的花卉，彰化縣的玫瑰約7成露天種植，大雨損傷不少，將加速農民轉為溫室栽種的意願。

彰化縣溪湖鎮果菜市場蔡健文說，原本葉菜類15至20天可復耕上市，但8月上旬接連9天大雨結束，沒回到穩定氣候，最近幾天時雨時晴，復耕條件差，剛長大的葉菜類更容易腐爛，復耕蔬菜進場時間往後推延10天，市場到貨量將繼續下滑，價格繼續升高。