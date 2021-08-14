防疫也嗨唱 虎牌啤酒 X 八三夭揪粉絲「我型我來唱」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

夏日本就是啤酒旺季，虎牌啤酒近日與品牌代言人、本土樂團「八三夭」再度合作，邀請樂團粉絲一同參加「我型我來唱」線上K歌活動，同時購買虎牌啤酒還可參加聯名商品集點送活動，透過線上相聚，讓防疫也能有得唱、有得嗨。

虎牌系列啤酒新包裝，是以冰釀銀白色罐裝，封存-1°C釀造工藝帶來的輕快清爽口感。品牌今年三月與八三夭結盟，並在五月推出廣告曲「規則就是用來打破的」，上線三個月已破470萬點閱次數、800多則留言，網路回應熱烈而持續。

疫情期間雖然內用餐飲已經解禁，但外出相聚仍需留心保護彼此，虎牌啤酒於是推出「我型我來唱」活動，即日起只要手持虎牌冰釀啤酒，在個人公開instagram帳號中上傳自行翻唱「規則就是用來打破的」影片、使用指定標籤（hashatag）「虎牌冰釀啤酒」 與「我型我來唱」，並標註虎牌Instagram官方帳號tigerbeertw，有機會獲得八三夭聯名漁夫帽、虎嘯藍芽喇叭與虎牌冰釀啤酒330ml四入罐裝。

即日起凡至指定通路購買虎牌系列啤酒「罐裝」商品，再於虎牌啤酒LINE官方帳號登錄電子發票，每滿80元則可獲1點，凡集滿10點、20點或40點，則可分別兌換聯名毛巾、T恤與側背包等聯名商品，讓粉絲一次集滿虎牌與八三夭雙Logo，一次滿足兩種願望。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。