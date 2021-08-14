寶璣行政總裁新公佈 老船長Lionel a Marca專業領航

身為Swatch Group集團Prestige品牌分類中具精神領袖地位的寶璣（Breguet），近日宣佈將由Lionel a Marca出任行政總裁一職。此項新聞由Breguet原廠直接發出，並由寶璣及公司總裁Marc A. Hayek所宣布。

Lionel a Marca加入Swatch Group的時間甚久，他約在30年前加入集團工作，並從2019年調任寶璣。此前他則在2004、2014年分別歷任寶珀（Blancpain）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）的執行委員會；2019年調任寶璣時，他同時也加入Swatch Group的擴展執行委員會，近30年的集團經歷，堪稱瑞士製表產業「老船長」，資歷深厚豐富。