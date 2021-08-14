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寶璣行政總裁新公佈 老船長Lionel a Marca專業領航
身為Swatch Group集團Prestige品牌分類中具精神領袖地位的寶璣（Breguet），近日宣佈將由Lionel a Marca出任行政總裁一職。此項新聞由Breguet原廠直接發出，並由寶璣及公司總裁Marc A. Hayek所宣布。
Lionel a Marca加入Swatch Group的時間甚久，他約在30年前加入集團工作，並從2019年調任寶璣。此前他則在2004、2014年分別歷任寶珀（Blancpain）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）的執行委員會；2019年調任寶璣時，他同時也加入Swatch Group的擴展執行委員會，近30年的集團經歷，堪稱瑞士製表產業「老船長」，資歷深厚豐富。
值得一提的是，Lionel a Marca本身確實具有製表背景。1967年出生在瑞士的他在完成製表與維修學徒計畫後，在1992年加入Swatch Group，並先後在Frédéric Piguet機芯廠以及ETA Manufacture Horlogère工作；前者專門生產複雜機芯並具精緻的打磨修飾，而後者供應的通用機芯不只為集團所屬品牌服務，也深受瑞士中高價機械表品牌所信賴。相對於行銷背景出身的專業經理人，這或將讓他在收藏家心理、工藝與美學、產品策略上，具有更貼近市場的觀察，也為寶璣未來的時光之旅定錨，專業領航。
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