它不是月餅！中秋的另類甜蜜整理包

誰說中秋賞月一定要配月餅。今年有更多出奇跨界的新選擇，甜蜜也非月餅獨攬。唐寧茶TWININGS就與喜豐香首度聯名，木質雙層禮盒的腰封有天堂鳥、鬱金香及桂花，象徵著思念、友好及富貴，4種唐寧精選茶款化身赤春蘋果酥、青夏蜜桃酥、玄冬伯爵酥與緗秋薑芒酥，透過味蕾品嘗一年四季不同的風味。

此外，4間人氣烘焙名店也搭配唐寧茶款，開創各種新滋味。媒體票選台北最好吃肉桂捲冠軍Miss V Bakery，就將傳統蛋黃酥搭配司康，結合唐寧歐式大吉嶺茶，推出「大吉嶺蛋黃紅豆司康月餅」；IBA世界甜點冠軍艾斯特烘焙推出「小胭脂中秋禮盒」，一顆顆胭脂莓果馬卡龍，彷彿為中秋月圓抹上一層胭脂，多了幾分浪漫。

堅持無添加奶蛋蜂蜜的一禾堂麵包本舖，推出中秋少女系「唐寧伯爵茶可麗露限量茶禮盒」，經典的伯爵法式可麗露保有薄脆的外殼、柔軟內裡，搭配唐寧伯爵茶包，沁出中秋的香甜。甜點迷必朝聖的稻町森法式甜點舖，不負眾望將千層蛋糕帶到另一個層次，推出25層的「玫瑰荔枝覆盆子禮盒」，重新詮釋中秋伴手滋味。

此外，遵循歐、日、法正統製成技術的朋廚烘焙坊，今年中秋推出「紅豆麻糬玫瑰禮盒組」，以及台中知名甜點工作室蒔初甜點，推出蛋黃酥搭配唐寧茶包的「花好月圓蛋黃酥禮盒」，都是甜蜜與茶香交織的絕妙組合。

青鳥旅行攜手CAFE!N與珍煮丹三方聯名推出「黑糖拿鐵蛋捲」星願蛋捲盒，另與串燒連鎖店就醬子烤吧推出「麻辣泡麵肉鬆蛋捲」、「凍檸茶真巧蛋捲」聯名中秋禮盒，多方跨界聯名，也再次顛覆對傳統蛋捲的印象。

鮮乳坊中秋主打「鮮乳坊手作厚蛋捲禮盒」，以嚴選單一乳源特A級鮮乳、大武山五星牧場冷藏AA蛋、無香料巧克力為原料，製成原味鮮乳厚蛋捲以及可可藏心厚蛋捲，以一般市售蛋捲的兩倍厚度，帶來扎實、層層疊疊的豐富口感。

另一款跨界，則是台灣知名茶器具品牌陶作坊旗下咖啡器具品牌Aurli 奧利，首度