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高粱與芭樂跳起「天鵝湖」！台北文華東方甜點變精品
台北文華東方酒店文華餅房糕點全新登場，這是來自香港的新任行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)的巧手創意，他運用優質時令水果及在地食材，包括紅心芭樂、荔枝、西瓜、花生、金門高粱等，設計出一系列高顏值精品級美點。
今年4月上任的趙崇曦來自香港，擁有超過20年的豐富烘焙經驗，也常代表香港廚師協會參與國際賽事，獲獎無數。他重視甜點的造型，以及風味和口感層次的搭配，尤其喜歡運用各種時令水果，也擅長揉合香料、茶品等不同元素，突顯與堆疊食材的風味與層次。
趙崇曦來台後，為台北文華東方酒店推出的第一個系列甜點，就充滿話題。其中，外型夢幻的「天鵝湖」，他以台灣紅心芭樂為主角，將紅心芭樂配上少許九層塔製成綿密慕斯，再搭配紅心芭樂果醬、添點金門高粱奶霜增添香氣，每一口都嘗得到濃郁果香和畫龍點睛的酒香尾韻。
另一款「沁涼西瓜」，則是以台灣時令盛產的荔枝與西瓜，分別製成荔枝慕斯和薄荷西瓜果凍，搭配檸檬蛋糕及荔枝檸檬奶霜，清爽香甜。外型摩登時尚的「好事花生」，內為花生、香蕉和巧克力的經典組合，魅力獨具。
趙崇曦也將其獲獎的代表作「覆麗綺想」帶來台灣。以巧克力捏塑成栩栩如生、優雅綻放的紅玫瑰花，每一口都能品嘗到巧克力的香氣和覆盆莓的果酸交織出的風味，口感如松露巧克力般濃郁順滑，令人讚嘆。
系列甜點可至台北文華東方酒店線上商店，或洽文華餅房。
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