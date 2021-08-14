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5大品牌跨界的月餅！一之鄉「眾星拱月」有拉麵的味道

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
由左至右，一之鄉「城市迷情」中秋禮盒(售價1,280元)，「品山邀月」中秋禮盒(售價750元)，「品海賞月」中秋禮盒(售價560元)。圖／一之鄉提供
由左至右，一之鄉「城市迷情」中秋禮盒(售價1,280元)，「品山邀月」中秋禮盒(售價750元)，「品海賞月」中秋禮盒(售價560元)。圖／一之鄉提供

有46年歷史的「一之鄉」，今年中秋與4大知名連鎖品牌─鮮茶道、三顧茅廬、怡客咖啡、博多拉麵首創5跨界聯名推出「眾星拱月」限量版禮盒，以經典復古的趣味提盒設計，內裝以各品牌的招牌美味秘方所研發出的特色月餅，有茶香、咖啡味、麻辣口感，以及異國風味的義式起士、日式味噌、台式黃金薯等6種不同風味月餅。

這款眾星聯名的月餅，包括全球茶飲連鎖鮮茶道、台灣滷味第一品牌三顧茅廬、老饕必吃博多拉麵，以及老字號咖啡連鎖品牌怡客咖啡，一盒體驗6款「眾星拱月」，禮盒開箱還有驚喜，附贈的方形杯墊後，藏有6大品牌的獨家優惠驚喜。即日起預購驚喜價390元，4大連鎖品牌皆可限量搶購。

此外，為了滿足年輕人追求創意與驚喜的送禮需求，一之鄉也推出多款超人氣的授權聯名品牌，包括可愛的雙星仙子Kikilala、大人小孩都愛的熊大&兔免及活潑生動的熊讚，從禮盒的可愛設計到各種烙印的蜂蜜蛋糕、銅鑼燒、蝴蝶酥、雙色年輪等，提供月餅以外的送禮新選擇。

疫情也無法阻擋味蕾的旅行，以「環遊世界」並以郵票為禮盒設計概念所秘製的「異國美宴」禮盒，6款異國風味月餅則有環遊世界的悸動，像是從日本出發，清幽的玄米綠茶彷彿淨化了心靈，以酸甜滋味的柚子醬品味了韓國，絕不能錯過的貝禮詩香甜酒和你共度愛爾蘭的夜晚，還有一口熱情濃郁的帕馬森起司與義大利浪漫共舞等。

「品味台灣精彩」寓意的「城市迷情/品山邀月/品海賞月」禮盒，則以幾何元素與繽紛色彩拼湊展現山、海、城市的台灣寶島系列設計，分別以三層、雙層展現月滿中秋的思鄉之情。

即日起各款禮盒預購優惠8折起，詳情可洽一之鄉全省門市及官網查詢。

一之鄉「眾星拱月」中秋禮盒，售價450元。圖／一之鄉提供
一之鄉「眾星拱月」中秋禮盒，售價450元。圖／一之鄉提供
一之鄉「異國美宴」中秋禮盒，售價420元。圖／一之鄉提供
一之鄉「異國美宴」中秋禮盒，售價420元。圖／一之鄉提供

品牌 月餅 咖啡

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