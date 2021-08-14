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盤點5間貝果話題店 你要包餡、厚醬、Q彈還是鬆軟？
你愛吃貝果嗎？不管是軟Ｑ的日式貝果，還是有嚼勁的美式貝果，坊間口味多樣又好吃的貝果專賣店愈來愈多，包餡、抹醬不同吃法也各有擁護者。以下5間熱蒐店家的貝果，推薦貝果迷必嘗。
世界冠軍麵包店也吃得到貝果！吳寶春麥方店的元祖原味貝果使用升級湯種配方，柔軟有彈性，少糖少油，散發著發酵後麵粉的香氣；口味獨特的多力雞貝果則添加多力多滋辣味起司粉與燻雞肉，鹹香有飽足感；高雄店獨賣的可可貝果與伯爵蔓越莓貝果用料講究，是搭配下午茶的好選擇。
每個月僅開放一次預訂、經常瞬間滿單的阿點貝果，以工作室型態經營販售十多種口味的貝果。包餡系列有特別的花蓮剝皮辣椒與乳酪丁，或是使用貴妃烏龍茶奶酥搭配蜜紅豆等多種口味。招牌的厚醬系列8月新推烏龍柚漬蘋果，以及常態提供的芝芝花生焙茶、伯爵檸檬蜂蜜乳酪。目前提供指定地點面交與宅配服務。
台中知名的耀初貝果，因為手工製作又平價，每到出爐時間就排長龍。25種口味、每個30元起，選用歐洲莫比麵粉製作法國老麵，高比例的全麥讓貝果麥香更濃郁。其中也有多款使用台灣本土農產食材，例如本土的金鑽鳳梨、芒果、黑芝麻、桂圓等。
健身族不陌生的品牌，宜蘭瓜哥除了販售地瓜、雞肉等健康餐飲，搭配性很高的貝果也是健身朋友的最愛。宜蘭瓜哥的貝果口味簡單且價格平實，選用日本進口麵粉製作原味、可可、蔓越莓、黑芝麻、咖啡5種口味，直接吃或夾其他食材做為主餐都很合適。
有別於口味多樣的新鮮貝果，食品原料商龍頭德麥食品與foodpanda合作推出方便購買與保存的冷凍貝果，現於foodpanda熊貓超市販售，每個要20元起。選用日本進口鷹牌麵粉與紐西蘭進口德紐黃金奶油製作，其中巧克力口味更添加瑞士品牌梵豪登水滴巧克力，香氣濃郁但甜度較低，符合現代人健康低糖的要求口味。
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