2021必比登推介榜單出爐！精選台北10間餐廳 還有一碗五百元的牛肉麵

必比登最新榜單你看了嗎？台北35家餐廳上榜，它們到底有什麼魅力呢？跟著小編一起來一探究竟吧！

金賞軒 精緻海鮮台菜 ＜新進榜＞

松山區 - 台灣菜

磐石坊 ＜新進榜＞

大安區 - 印尼菜

松竹園 ＜新進榜＞

士林區 - 台灣菜

在陽明山上的超好吃台灣菜！賞完花千萬別錯過呀！假日限定的黃金脆皮雞絕對要吃！使用老板娘用心飼養的土雞，肉質鮮嫩扎實、雞皮香脆！香滷桂竹筍、香酥芋頭卷、找不到臭豆腐都很推薦！滿500元贈手工小饅頭，小巧軟Q、三種口味各有特色！（MENU美食誌00提供）

巷子龍家常菜 ＜新進榜＞

大安區 - 湘菜、江浙菜

想嚐嚐台灣菜以外的話可以試試這家！菜色辣味豐富、小巧精緻！這道湖南金錢蛋絕對顛覆你對蛋料理的想像，調味香辣非常下飯！蘿蔔牛肉半筋半肉、乾炒臭豆腐扒飯必點！目前有開放內用，菜單上的豐富菜色，每天都有不同的私房菜色呦！（MENU美食誌Lala Chang提供）

點水樓 Dian Shui Lou台北南京店

松山區 - 江浙菜

阜杭豆漿

中正區 - 點心類

在善導寺站5號出口的華山市場內二樓，蟬聯多屆必比登榜單！燒餅分成厚餅跟薄餅，厚餅餅皮非常有嚼勁，加入油條超滿足！糖餅會爆漿，螞蟻人必點！豆漿甜度適中順口，只能說樣樣經典啊！想吃到可要有排很久的心理準備！（MENU美食誌抹茶吃貨提供）

清真中國牛肉館

大安區 - 麵食類

連續獲得四年必比登推介的牛肉麵店！使用台北清真寺認證的台灣活體牛。招牌紅燒/清燉牛肉麵，含牛肋腩、板腱、頸脖頭肉，紅燒湯頭帶點小辣、湯頭有層次！清燉口味淡雅，吃得出牛肉香氣！現在可以透過UberEats訂餐呦！（MENU美食誌冬冬吃東東🍴💕💕💕提供）

My灶

中山區 - 台灣菜

宋廚菜館

信義區 - 京菜

在市政府站附近以北平烤鴨聞名的餐廳！選用宜蘭土番鴨，烤功厲害，烤鴨的皮脆肉不柴！沒有過多調味，吃得出鴨肉本身的甜！隱藏版韭菜盒外皮酥脆還有滿滿內餡！許多菜色都需要先預訂，每月1號開放訂位哦！（MENU美食誌An An Yu提供）

天下三絕麵食館

大安區 - 麵食類

一碗要價500元的牛肉麵就是這間！選用澳洲頂級花腱、美國腱子心、腱子頭等，製作出天下三絕牛肉麵！內有牛尾、腱心肉、牛腱與牛筋，有褲帶麵、家常麵、拉麵可選擇！裝潢優雅、搭配古典樂，讓吃牛肉麵也變得高雅！現已開放內用囉！（MENU美食誌gtr35提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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