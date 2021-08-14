熱帶低壓路徑分歧 吳德榮：討論對台威脅還太早

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周五太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定。

太平洋高壓邊緣的沉降作用又不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今天各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部23至34度，南部23至33度，東部23至36度。

吳德榮說，昨天8時美軍聯合颱風警報中心(JTWC)已把威克島南方的熱帶低壓定為輕颱，今晨2時又把它降回熱帶低壓；日本氣象廳則維持為熱帶低壓；可見僅憑衛星雲圖，估計強度是很主觀的，沒有標準。

他表示，由於在西北太平洋的颱風命名權歸日本，中央氣象局作業上也會儘量與日本同步，但若在台灣附近，當有更好的觀測資料時則未必。最近的案例就是盧碧在登陸汕頭後回馬槍，一直到離開台灣，都被氣象局依都卜勒雷達觀測的風速及地面實測風的強度而定為熱帶低壓，放棄與日本同步，避免偏離事實。

吳德榮說，美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度關島附近，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1000公里；最北向韓國、最南經過呂宋島。歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，模擬數量大幅減少，路徑也是分歧的；可見熱帶低壓的10天模擬，愈近末期不確定性愈大，進一步討論其對台威脅還太早。