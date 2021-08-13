Pinkoi「好秋中秋賞」推精選豪華茶點、頂級食材禮盒

一年一度的中秋節即將來臨，Pinkoi將於8月16日至9月21日推出「好秋中秋賞」活動，集結各式中秋特色禮盒，今年更主打小份量茶點禮盒，讓大家享受美味無負擔；歡度佳節的儀式感也不能少，Pinkoi精選主題食材箱、新鮮肉品海鮮料理組，多種份量選擇，不論是一人食或小家庭都能剛好享用。8月16日至8月31日購買「美食」商品，結帳時輸入優惠序號「@mooncake」，消費金額滿1,200元即可享早鳥專屬92折優惠（每帳號限使用一次）。

近年來消費者對於中秋烤肉食材的挑選愈來愈講究，Pinkoi推薦「湯瑪仕肉舖穀飼探月組中秋烤肉禮盒」 ，嚴選6種來自台灣、美國、澳洲的新鮮上等肉品，主打適中份量設計；「水相宅食光紅巢燒肉－豪華海鮮組」精選日本北海道干貝、珍珠鮑魚及饕客最愛的根島蝦，豐富上等食材搭配貼心料理說明，在家就能輕鬆料理、快速出大餐；兩人份的「umameat無花果黑豬食譜食材箱」嚴選米其林等級的厚切帶骨里肌肉，經過繁瑣熟成技術，並佐上由新鮮無花果、蔬果、香料熬煮而成的香甜無花醬汁，與櫻桃蘿蔔、小黃瓜等淺漬小品；「依時文化商行經典海陸雙饗烤肉組－附醬料」特選4款美味燒肉片及頂級肉品、海鮮，貼心附贈4種經典調味料。

Pinkoi攜手人氣YouTuber《欸你這週要幹嘛》的自有品牌nininono，首次推出獨家限量聯名中秋禮盒，豪華打造抽屜式雙層造型禮盒，搭配期間限定美味茶點、創意DIY材料組，帶大家在中秋佳節有吃有玩，打造不一樣的趣味儀式感，包含全新推出中秋獨有柚子及鹹蛋黃口味布列塔尼，與經典巧克力、抹茶口味的療癒系流心厚餡餅感，更精選香濃不甜膩的日本抹茶紅棗奶茶包與伯爵奶茶包；此外，「Pinkoi X nininono聯名中秋禮盒」更特別設計創意DIY食譜及可微波渲染造型陶瓷碗，邀請大家在家透過DIY食譜，可使用禮盒中的厚餡餅感做出專屬布朗尼蛋糕、巧克力冰球等美味小點。8月16日至8月22日搶先在Pinkoi開賣，售價1,200元，8月16日至8月18日獨家推出限時早鳥9折優惠。

「TEA IN BED可麗露中秋禮盒」以神話為靈感，獨家設計絲巾禮盒包裝，嚴選鹹蛋黃、紅玉紅茶等中式食材結合法式傳統小點可麗露，入口即能品嘗茶香、蛋黃鹹香、香草清甜共3種美好風味；「HUA Pâtisserie華點人氣中秋獻禮」精選島嶼鳳梨酥、奶油酥餅等8樣精心製作特色點心，享受美食也能擁有藝術品般的賞心悅目感受。