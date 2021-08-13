快訊

「五倍券」政策急轉彎？全民有望免付1千直接領券 待下周定案

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE禮物七夕用Pocky說愛！贈送指定商品送禮者也有禮

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LINE禮物推出「今年七夕用Pocky說愛」活動，即日起至8月15日贈送指定商品給朋友、且收禮者8月31日前於全台7-ELEVEN適用門市使用完畢，送禮者也可獲得限量驚喜禮物（單一LINE帳號限1次）。圖／LINE提供
LINE禮物推出「今年七夕用Pocky說愛」活動，即日起至8月15日贈送指定商品給朋友、且收禮者8月31日前於全台7-ELEVEN適用門市使用完畢，送禮者也可獲得限量驚喜禮物（單一LINE帳號限1次）。圖／LINE提供

疫情改變人們以往的生活模式，實體社交行為轉為線上互動的頻率大增，也帶動電子送禮商機在短期內大幅成長。LINE台灣電商事業部的電子禮票券平台「LINE禮物」轉型為社交送禮平台，提供更便利、溫暖的線上送禮服務，全新改版推出包括好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動、宅配禮物等5大貼心功能。

迎接七夕情人節，LINE禮物特別推出「今年七夕用Pocky說愛」活動，即日起至8月15日贈送指定商品給朋友、且收禮者8月31日前於全台7-ELEVEN適用門市使用完畢，送禮者也可獲得驚喜禮物一份（單一LINE帳號限1次），限量5萬份送完為止。

此外，七夕也可透過LINE禮物傳情話，只要私訊傳給朋友就可以獲得LINE POINTS 1點，活動共計將送出5萬點。

LINE 七夕 社交

延伸閱讀

七夕超吸「金」 電商大搶文創商機

經歷被采子劈腿 邱鋒澤七夕前夕曝情傷「微笑分手」

七夕禮物美妝＆香水首選 迪奧新香、嬌蘭禮盒絕美入手

馬祖推暗空天文活動 結合七夕傳說觀星

相關新聞

LINE禮物七夕用Pocky說愛！贈送指定商品送禮者也有禮

疫情改變人們以往的生活模式，實體社交行為轉為線上互動的頻率大增，也帶動電子送禮商機在短期內大幅成長。LINE台灣電商事業...

在家自製下飯小菜／大薄片、豬耳絲、豬頭皮 涼拌拼盤

編按：天氣熱吃不下，這款小菜「涼拌拼盤」學起來，拯救你的胃口，而且作法一點也不困難。

在家自製下飯小菜／炒牛蒡、辣毛豆莢

編按：就是喜歡吃小菜！搭配主餐或飲品、道道涮嘴好下飯，在家也可以享受台式風味小吃。

訂一桌送一晚！六福萬怡「訂桌送住宿券」超狂

全台微解封，台北六福萬怡酒店宴會廳看準內用商機，推出「2021一期一會專案」，每桌餐點10人份8,000元+10%，即可...

Lenovo新一代電競手機登台！台灣大哥大、遠傳開賣時間曝光

Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2宣布在台上市計畫，8月25日起將於台灣大哥大、遠傳電信全...

8月搶好康！王品「尬鍋」免費吃、加贈「買一送一」

王品集團火鍋新品牌「尬鍋」，5月起在西門町商圈開幕，創下10天狂賣5,000鍋的佳績，主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，「一鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。