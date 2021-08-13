LINE禮物七夕用Pocky說愛！贈送指定商品送禮者也有禮

疫情改變人們以往的生活模式，實體社交行為轉為線上互動的頻率大增，也帶動電子送禮商機在短期內大幅成長。LINE台灣電商事業部的電子禮票券平台「LINE禮物」轉型為社交送禮平台，提供更便利、溫暖的線上送禮服務，全新改版推出包括好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動、宅配禮物等5大貼心功能。

迎接七夕情人節，LINE禮物特別推出「今年七夕用Pocky說愛」活動，即日起至8月15日贈送指定商品給朋友、且收禮者8月31日前於全台7-ELEVEN適用門市使用完畢，送禮者也可獲得驚喜禮物一份（單一LINE帳號限1次），限量5萬份送完為止。

此外，七夕也可透過LINE禮物傳情話，只要私訊傳給朋友就可以獲得LINE POINTS 1點，活動共計將送出5萬點。