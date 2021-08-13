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在家自製下飯小菜／大薄片、豬耳絲、豬頭皮 涼拌拼盤

朱雀文化 / 蔡全成、李建錡
涼拌拼盤。圖／朱雀文化 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
涼拌拼盤。圖／朱雀文化 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編按：天氣熱吃不下，這款小菜「涼拌拼盤」學起來，拯救你的胃口，而且作法一點也不困難。

不僅下飯，而且適合當下酒菜，豐富的配菜，令人胃口大開。

【大薄片材料】

● 材料：豬下巴肉400克、嫩薑50克、碎花生適量

● 調味料：辣椒粉1小匙、花椒粒1小匙、熟白芝麻適量

● 沾醬：大蒜4粒、青蔥2支、鹽少許、淡色醬油1大匙、烏醋1/2大匙、白醋1/2大匙、糖1/2大匙、冷開水15c.c.

【豬耳絲＆豬頭皮材料】

●材料：豬耳朵1副、豬頭皮1副、青蒜2支、紅辣椒2支

●滷汁：醬油81/2大匙、糖2大匙、八角1粒、水520c.c.

●調味料：麻油2大匙、花椒粉1大匙

【涼拌拼盤製作方式】

●做法

1．製作大薄片：嫩薑切絲；沾醬中的大蒜、青蔥切碎。

2．將沾醬的材料倒入容器中，加入嫩薑絲攪拌混合。

3．鍋中加入水，放入豬下巴肉，水需蓋過肉，煮滾後再轉小火煮約20分鐘，撈起放入冷開 水中泡冷，取出切成超薄肉片。

4．鍋燒熱，倒入2大匙油，加入調味料後立即熄火，稍微拌一下，淋在大薄片上。食用時，撒上些許碎花生，搭配沾醬即成。

5．製作豬耳絲＆豬頭皮：青蒜切絲；紅辣椒切圈片。

6．將豬耳朵的毛挑除、清洗乾淨，豬頭皮也清洗乾淨，放入滾水裡燙一下。

【以上摘文選自《下飯的菜》、作者：蔡全成、李建錡、出版社：朱雀文化 提供】

書名／《下飯的菜》、作者／蔡全成、李建錡、出版社／朱雀文化 提供
書名／《下飯的菜》、作者／蔡全成、李建錡、出版社／朱雀文化 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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