在家自製下飯小菜／大薄片、豬耳絲、豬頭皮 涼拌拼盤
編按：天氣熱吃不下，這款小菜「涼拌拼盤」學起來，拯救你的胃口，而且作法一點也不困難。
不僅下飯，而且適合當下酒菜，豐富的配菜，令人胃口大開。
【大薄片材料】
● 材料：豬下巴肉400克、嫩薑50克、碎花生適量
● 調味料：辣椒粉1小匙、花椒粒1小匙、熟白芝麻適量
● 沾醬：大蒜4粒、青蔥2支、鹽少許、淡色醬油1大匙、烏醋1/2大匙、白醋1/2大匙、糖1/2大匙、冷開水15c.c.
【豬耳絲＆豬頭皮材料】
●材料：豬耳朵1副、豬頭皮1副、青蒜2支、紅辣椒2支
●滷汁：醬油81/2大匙、糖2大匙、八角1粒、水520c.c.
●調味料：麻油2大匙、花椒粉1大匙
【涼拌拼盤製作方式】
●做法
1．製作大薄片：嫩薑切絲；沾醬中的大蒜、青蔥切碎。
2．將沾醬的材料倒入容器中，加入嫩薑絲攪拌混合。
3．鍋中加入水，放入豬下巴肉，水需蓋過肉，煮滾後再轉小火煮約20分鐘，撈起放入冷開 水中泡冷，取出切成超薄肉片。
4．鍋燒熱，倒入2大匙油，加入調味料後立即熄火，稍微拌一下，淋在大薄片上。食用時，撒上些許碎花生，搭配沾醬即成。
5．製作豬耳絲＆豬頭皮：青蒜切絲；紅辣椒切圈片。
6．將豬耳朵的毛挑除、清洗乾淨，豬頭皮也清洗乾淨，放入滾水裡燙一下。
【以上摘文選自《下飯的菜》、作者：蔡全成、李建錡、出版社：朱雀文化 提供】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言