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在家自製下飯小菜／炒牛蒡、辣毛豆莢

朱雀文化 / 蔡全成、李建錡
炒牛蒡。圖／朱雀文化 提供
炒牛蒡。圖／朱雀文化 提供

編按：就是喜歡吃小菜！搭配主餐或飲品、道道涮嘴好下飯，在家也可以享受台式風味小吃

【炒牛蒡】

以具有獨特口感與風味的牛蒡為主角，換成蓮藕、蒟蒻製作也OK！

● 材料：牛蒡1根、熟白芝麻1小匙

● 調味料：醬油3大匙、糖1小匙、味醂1大匙

● 做法

1．先調白醋水。白醋水的比例約為1000c.c.水：1大匙醋。

2．牛蒡洗淨，去皮切成細絲，放入醋水裡浸泡一下，撈起瀝乾。

3．鍋燒熱，倒入4大匙油，先放入牛蒡絲拌炒至熟，加入調味料拌勻，盛盤前撒上熟白芝麻即成。

【辣毛豆莢】

辣毛豆莢。圖／朱雀文化 提供
辣毛豆莢。圖／朱雀文化 提供

毛豆莢是下酒小菜基本款，調味料中加入辣油更有不同滋味！

● 材料：毛豆莢220克

● 調味料

A鹽1小匙、小蘇打粉1/4小匙

B大蒜少許、紅辣椒1支、八角2粒、黑胡椒粒1小匙、鹽少許、麻油1小匙

● 做法

1．大蒜切末；紅辣椒切斜片。

2．鍋中倒入500c.c.的水，加入調味料A煮滾，放入毛豆莢煮約3分鐘至熟，撈起瀝乾，放涼。

3．將毛豆莢放入容器中，加入調味料B攪拌均勻即成。

【以上摘文選自《下飯的菜》、作者：蔡全成、李建錡、出版社：朱雀文化 提供】

書名／《下飯的菜》、作者／蔡全成、李建錡、出版社／朱雀文化 提供
書名／《下飯的菜》、作者／蔡全成、李建錡、出版社／朱雀文化 提供

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