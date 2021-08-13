在家自製下飯小菜／炒牛蒡、辣毛豆莢
編按：就是喜歡吃小菜！搭配主餐或飲品、道道涮嘴好下飯，在家也可以享受台式風味小吃。
【炒牛蒡】
以具有獨特口感與風味的牛蒡為主角，換成蓮藕、蒟蒻製作也OK！
● 材料：牛蒡1根、熟白芝麻1小匙
● 調味料：醬油3大匙、糖1小匙、味醂1大匙
● 做法
1．先調白醋水。白醋水的比例約為1000c.c.水：1大匙醋。
2．牛蒡洗淨，去皮切成細絲，放入醋水裡浸泡一下，撈起瀝乾。
3．鍋燒熱，倒入4大匙油，先放入牛蒡絲拌炒至熟，加入調味料拌勻，盛盤前撒上熟白芝麻即成。
【辣毛豆莢】
毛豆莢是下酒小菜基本款，調味料中加入辣油更有不同滋味！
● 材料：毛豆莢220克
● 調味料
A鹽1小匙、小蘇打粉1/4小匙
B大蒜少許、紅辣椒1支、八角2粒、黑胡椒粒1小匙、鹽少許、麻油1小匙
● 做法
1．大蒜切末；紅辣椒切斜片。
2．鍋中倒入500c.c.的水，加入調味料A煮滾，放入毛豆莢煮約3分鐘至熟，撈起瀝乾，放涼。
3．將毛豆莢放入容器中，加入調味料B攪拌均勻即成。
【以上摘文選自《下飯的菜》、作者：蔡全成、李建錡、出版社：朱雀文化 提供】
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