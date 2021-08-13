訂一桌送一晚！六福萬怡「訂桌送住宿券」超狂

全台微解封，台北六福萬怡酒店宴會廳看準內用商機，推出「2021一期一會專案」，每桌餐點10人份8,000元+10%，即可品嘗五星宴席菜色。凡預訂該專案桌席，再加碼送住宿券一張，憑券可於平假日入住六福萬怡卓越客房一晚；或是選擇粵亮廣式料理最潮的靓皮烤鴨二吃，訂購1桌即贈1張券、訂2桌贈2張，以此類推。專案至10月31日。

北六福萬怡酒店宴會廳精選多款招牌菜，包括海陸匯集的一品錦繡珍味拚盤，浙江風味的鎮江骨拼螺絲捲，以及蒜蒸大蝦佐粿條、菠蘿糖醋海上鮮等多道佳餚，廚師講究的料理手法，完美呈現宴席好味道。