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訂一桌送一晚！六福萬怡「訂桌送住宿券」超狂

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
凡預訂2021一期一會宴席專案，就加碼贈送住宿券一張，憑券可於平假日入住六福萬怡卓越客房一晚。圖／六福旅遊集團提供
凡預訂2021一期一會宴席專案，就加碼贈送住宿券一張，憑券可於平假日入住六福萬怡卓越客房一晚。圖／六福旅遊集團提供

全台微解封，台北六福萬怡酒店宴會廳看準內用商機，推出「2021一期一會專案」，每桌餐點10人份8,000元+10%，即可品嘗五星宴席菜色。凡預訂該專案桌席，再加碼送住宿券一張，憑券可於平假日入住六福萬怡卓越客房一晚；或是選擇粵亮廣式料理最潮的靓皮烤鴨二吃，訂購1桌即贈1張券、訂2桌贈2張，以此類推。專案至10月31日。

北六福萬怡酒店宴會廳精選多款招牌菜，包括海陸匯集的一品錦繡珍味拚盤，浙江風味的鎮江骨拼螺絲捲，以及蒜蒸大蝦佐粿條、菠蘿糖醋海上鮮等多道佳餚，廚師講究的料理手法，完美呈現宴席好味道。

此外，落實防疫，每餐期用餐人數上限為50人，座位之間置放隔板，同時提升館內防疫工作，全面執行實聯制等。活動內容依官網公告資訊為主，或洽：02-2171-6565分機8302、8303。

訂購桌席就送五星飯店住宿券，或是粵亮廣式料理靓皮烤鴨二吃。一桌一張、以此類推。圖／六福旅遊集團提供
訂購桌席就送五星飯店住宿券，或是粵亮廣式料理靓皮烤鴨二吃。一桌一張、以此類推。圖／六福旅遊集團提供

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