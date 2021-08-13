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Lenovo新一代電競手機登台！台灣大哥大、遠傳開賣時間曝光

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2推出「暴風白」、「旋風黑」兩色， 16GB+256GB版本建議售價27,990元、16GB+512GB版本建議售價30,990元。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2推出「暴風白」、「旋風黑」兩色， 16GB+256GB版本建議售價27,990元、16GB+512GB版本建議售價30,990元。圖／Lenovo提供

Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2宣布在台上市計畫，8月25日起將於台灣大哥大、遠傳電信全通路開賣。Legion Phone Duel 2推出兩種規格，台灣大哥大販售16GB+256GB版本，建議售價27,990元，搭配5G月付1,399元指定方案、手機專案價最低0元起，前3個月再送免費GeForce NOW雲端遊戲服務，第4個月起至第12個月可享每月99元超值優惠；遠傳電信獨家銷售16GB+512GB版本，建議售價30,990元，搭配5G月付1,399元指定方案、手機專案價1,990元起，加碼送900元Google Play購物金。

Lenovo今年推出第二代電競手機Legion Phone Duel 2，在玩家最在意的效能、散熱、電池、遊戲操控、聲光體驗等進行升級，以升級版ATA中置架構2.0加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，讓進出風口的溫度差達攝氏22度，完整的散熱系統配置，確保高通Snapdragon 888旗艦處理器的效能極致發揮。橫式握持手機時，發熱的CPU放置在手機中央、遠離雙手握持的位子，即使長時間遊玩也不會燙手；CPU兩邊各有一顆2,750mAh容量的電池，搭配65W快充，34分鐘即可從0%充電到100%，最高可支援雙Type-C 90W極速充電，30分鐘便能充飽100%；另具備3種模式的電池保護系統，「旁路充電」直接供電給晶片而不是電池，「過充保護」當電池一旦充飽、系統會自動切換至旁路充電模式，「慢速充電」模式在不需要快速充電時，手機會轉換至慢速充電，維持電池健康。

為了帶給玩家更細緻的遊戲體驗，Lenovo Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，在原有2個肩鍵之外，增加了2個超音波肩鍵、2個位於後側的電容式觸控點和2個螢幕感壓觸控點，8個虛擬按鍵可隨使用情境設定不同武器和工具，尤其適合需要多個按鍵操作的射擊遊戲。透過144Hz高刷新率的畫面流暢呈現、Pixelwork i6智能調教增強螢幕顯色達HDR10+等級、搭配2個杜比認證的前置喇叭，可享受劇院級的環繞音效；雙X軸震動馬達會根據遊戲中的動作，做出左右、強弱的震動反饋。

Lenovo Legion Phone Duel 2憑藉6個弧面特色以及符合人體工學的握持設計，榮獲2021年德國紅點設計大獎。背蓋中央的Legion標誌和風扇相當吸睛，玩家可以針對玩遊戲、看影片、聽音樂、接收訊息或通知等不同情境選擇不同的RGB燈效，共有1,680萬種顏色可供選擇。

在相機部分，一顆4,400萬畫素的升降前鏡頭位於手機長邊的中央，超高解析度和84º廣角鏡頭，就算是光線不足的環境，也能清楚自拍或在Twitch平台直播；6,400萬畫素的主鏡頭支援8K 24FPS影片、流暢的4K 60FPS或240FPS最高可達720p的極慢動作、以及HDR10+錄製模式，滿足享受自拍的網紅、樂於分享戰績的實況主或需要隨時專業拍攝的影像工作者。另外還有為玩家打造的多元化生態連結平台Legion Realm，結合玩家社群、即時遊戲動態與產業新聞、遊戲商城，玩家可期待Legion專屬的獨家遊戲內容與優惠。

Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2搭載升級版ATA中置架構2.0亮相，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，確保高通Snapdragon 888旗艦處理器的效能發揮到極致。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2搭載升級版ATA中置架構2.0亮相，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，確保高通Snapdragon 888旗艦處理器的效能發揮到極致。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel 2「暴風白」。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel 2「暴風白」。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2的8個虛擬按鍵功能以遊戲手把為設計原型，可隨使用情境進行操縱設定。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2的8個虛擬按鍵功能以遊戲手把為設計原型，可隨使用情境進行操縱設定。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2將一顆4,400萬畫素的升降前鏡頭位於手機長邊的中央，方便玩家自拍或在Twitch平台直播。圖／Lenovo提供
Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2將一顆4,400萬畫素的升降前鏡頭位於手機長邊的中央，方便玩家自拍或在Twitch平台直播。圖／Lenovo提供
Lenovo宣布新一代電競手機Legion Phone Duel 2在台上市計畫，8月25日起將於台灣大哥大、遠傳電信全通路開賣。圖／Lenovo提供
Lenovo宣布新一代電競手機Legion Phone Duel 2在台上市計畫，8月25日起將於台灣大哥大、遠傳電信全通路開賣。圖／Lenovo提供

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