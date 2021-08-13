Lenovo新一代電競手機登台！台灣大哥大、遠傳開賣時間曝光

Lenovo新一代電競手機Legion Phone Duel 2宣布在台上市計畫，8月25日起將於台灣大哥大、遠傳電信全通路開賣。Legion Phone Duel 2推出兩種規格，台灣大哥大販售16GB+256GB版本，建議售價27,990元，搭配5G月付1,399元指定方案、手機專案價最低0元起，前3個月再送免費GeForce NOW雲端遊戲服務，第4個月起至第12個月可享每月99元超值優惠；遠傳電信獨家銷售16GB+512GB版本，建議售價30,990元，搭配5G月付1,399元指定方案、手機專案價1,990元起，加碼送900元Google Play購物金。

Lenovo今年推出第二代電競手機Legion Phone Duel 2，在玩家最在意的效能、散熱、電池、遊戲操控、聲光體驗等進行升級，以升級版ATA中置架構2.0加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，讓進出風口的溫度差達攝氏22度，完整的散熱系統配置，確保高通Snapdragon 888旗艦處理器的效能極致發揮。橫式握持手機時，發熱的CPU放置在手機中央、遠離雙手握持的位子，即使長時間遊玩也不會燙手；CPU兩邊各有一顆2,750mAh容量的電池，搭配65W快充，34分鐘即可從0%充電到100%，最高可支援雙Type-C 90W極速充電，30分鐘便能充飽100%；另具備3種模式的電池保護系統，「旁路充電」直接供電給晶片而不是電池，「過充保護」當電池一旦充飽、系統會自動切換至旁路充電模式，「慢速充電」模式在不需要快速充電時，手機會轉換至慢速充電，維持電池健康。

為了帶給玩家更細緻的遊戲體驗，Lenovo Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，在原有2個肩鍵之外，增加了2個超音波肩鍵、2個位於後側的電容式觸控點和2個螢幕感壓觸控點，8個虛擬按鍵可隨使用情境設定不同武器和工具，尤其適合需要多個按鍵操作的射擊遊戲。透過144Hz高刷新率的畫面流暢呈現、Pixelwork i6智能調教增強螢幕顯色達HDR10+等級、搭配2個杜比認證的前置喇叭，可享受劇院級的環繞音效；雙X軸震動馬達會根據遊戲中的動作，做出左右、強弱的震動反饋。

Lenovo Legion Phone Duel 2憑藉6個弧面特色以及符合人體工學的握持設計，榮獲2021年德國紅點設計大獎。背蓋中央的Legion標誌和風扇相當吸睛，玩家可以針對玩遊戲、看影片、聽音樂、接收訊息或通知等不同情境選擇不同的RGB燈效，共有1,680萬種顏色可供選擇。