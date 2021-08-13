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8月搶好康！王品「尬鍋」免費吃、加贈「買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金銀蒜頭蛤蠣雞雪花牛肉鍋。圖／王品提供
金銀蒜頭蛤蠣雞雪花牛肉鍋。圖／王品提供

王品集團火鍋新品牌「尬鍋」，5月起在西門町商圈開幕，創下10天狂賣5,000鍋的佳績，主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，「一鍋雙饗」雙主餐，可隨意搭配肉類，「尬鍋」事業處主管賴靜玉表示，尬鍋翻玩台菜的經典口味，「一炒二湯三涮料」的吃法，以台灣人最喜歡的鍋物口味，療癒好心情。

全國防疫警戒降至二級，但受限室內只能容納50人，許多消費者遲遲訂不到位，「尬鍋」決定舉辦線上百人火鍋趴，邀請百人線上開趴。8/17~8/24日於「尬鍋」粉專開放100人報名，報名成功即可到店免費兌換剝皮辣椒雞雪花牛肉鍋或蒜頭蛤蜊雪花牛肉鍋；8/27日晚上19:00~19:30在雲端聊天室，與「大學生了沒」出道的網紅蘿莉塔、何美來場熱鬧不斷電的吃播PARTY。

此外，8/27~9/17日換上尬鍋專屬視訊框合照，上傳粉專再週週抽專屬啤酒杯及尬鍋餐券。只要消費套餐，並出示視訊框截圖，再贈尬個炸蛋。

「尬鍋」5月份開幕，最受歡迎的鍋物首選金熬剝皮辣椒雞＋雪花牛肉鍋，吸足剝皮辣椒湯底的雞肉回甘涮嘴，再用剝皮辣椒雞湯涮煮雪花牛肉片與蔬菜鍋料，暖心療癒。第二款熱門鍋物是金銀蒜頭蛤蠣雞＋雪花牛肉鍋，鮮嫩雞肉飽含蒜香及蛤蠣海味，鮮味十足。

尬鍋必配經典熟食可點，「尬個炸蛋」嚴選優質洗選蛋酥炸，沾附濃郁醬汁具麻香風味，爆漿的黃橙蛋汁拌著白飯或雞肉飯，一吃上癮；還可將炸蛋加雞湯，蛋吸飽湯汁，入口多汁，一蛋多吃，顛覆味蕾。

賴靜玉說，現在消費者非常精明，喜歡「一店滿足」，除了台式鍋物，還有銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、油炸那個鬼鬼、尬個炸蛋等台式家常料理，70款的菜單豐盛澎湃」。「尬鍋」同時參考王品集團近來成功發展的「半自助」新商模─278元就能享用30款蔬菜吧、甜點、台式經典冷飲吃到飽，因應防疫，尬鍋自助吧點餐方式，由安心大使專人服務取餐送上桌。

王品集團鍋類事業群副總呂意真說，「尬鍋」是王品集團第6個火鍋品牌，也是從傳統鍋物，跨足風味火鍋的第一步。據估計，台灣火鍋產值在2018年達到374億元，2020年受到疫情影響，仍創下近320億元產值，火鍋是台灣人最愛的美食，「尬鍋」雙主餐隨消費者個人喜好搭配肉類，單價從278元起跳，最貴的霜降牛肉辣子爆雞鍋只要528元，客均價420元左右，他認為，是消費者最能接受的價位。

「尬鍋」首店在台北市中華路一段，從捷運西門站6號出口，走路約5分鐘，也是王品集團繼「肉次方」後，第二家進駐西門町的新店。全店100坪，以復古風格打造新台式潮流，營業時間從中午11點半至凌晨2點，鎖定西門商圈客群。呂意真說，王品集團看好「西區崛起」商機，更看重年輕客群消費能力，首店穩健成功後將會快速複製展店，希望三年內能達到全台15家的規模。

「尬鍋」線上百人火鍋趴

報名日期：8/17~8/24日

報名粉專：https://www.facebook.com/GodGuo/

王品瘋美食活動「全民尬鍋搶」

8/16、8/30於瘋美食APP中搶票，憑券可享尬鍋招牌鍋物「剝皮辣椒雞雪花牛肉鍋」買一送一 (價值378元，服務費以原價之10%計算)。每波段限量168張，共336張。

尬鍋門店資訊

地址：台北市萬華區中華路一段78號1樓

交通：捷運板南線 西門站六號出口 步行5分鐘

電話：02-2388-2252

營業時間：11:30～02:00

王品尬鍋尬個炸蛋、銷魂雞肉飯，爆漿的黃橙蛋汁拌著雞肉飯，一吃上癮。圖／王品提供
王品尬鍋尬個炸蛋、銷魂雞肉飯，爆漿的黃橙蛋汁拌著雞肉飯，一吃上癮。圖／王品提供
王品集團看好「西區崛起」商機，「尬鍋」走向年輕潮味。圖／王品提供
王品集團看好「西區崛起」商機，「尬鍋」走向年輕潮味。圖／王品提供
尬鍋一鍋雙饗，滿滿美味和飽足感。圖／王品提供
尬鍋一鍋雙饗，滿滿美味和飽足感。圖／王品提供

火鍋 台灣人

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