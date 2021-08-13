三星Z Fold3、Flip3「Thom Browne限量版」將開放預購

三星最新發表的旗艦摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Flip3 5G再度與紐約時尚品牌Thom Browne跨界合作，推出兩款摺疊新機Thom Browne Edition限量版，融合極致工藝與經典設計，預計將再度颳起時尚科技旋風。台灣三星宣布8月26日起Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Flip3 5G Thom Browne Edition限量版將於三星智慧館微風南山旗艦體驗館、三星商城獨家開放預購 ，9月3日優先取貨。

三星第3代摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G因應消費者的期盼與需求，全面提升生產力與更沉浸的視覺體驗；Thom Browne Edition限量版注入Thom Browne品牌雋永獨特的DNA，每一處細節盡顯匠心之美。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，自去年2月Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款問世後便在全球掀起搶購熱潮，去年8月Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版首度在台上市，更在開放預購後旋即完售。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Flip3 5G Thom Browne Edition限量版盒裝猶如精品寶盒，包裝、產品、配件皆以Thom Browne品牌經典設計元素貫穿，手機機身以別緻的霧面白底，搭配指標性紅、白、藍3色條紋飾邊，與玻璃機身相互映襯，亮眼的銀色轉軸更增添優雅沉穩的低調奢華；盒內另包含最新款Samsung Galaxy Watch4（40mm）、Galaxy Buds2及系列配件，皮革材質的手機與耳機保護套擁有精緻縫線細節，甚至連充電線都可看到Thom Browne專屬3色條紋設計。此外，Samsung Galaxy Z Fold3 5G盒裝中更附有專為摺疊手機設計的S Pen Fold Edition，是高效工作者的風格利器。

不僅外觀設計令人驚艷，手機的鎖定螢幕、背景圖片、轉場動畫、客製化字型與App主題、照片濾鏡、手表表面等軟體設計也保有Thom Browne細節，讓使用者在每次互動時都能沉浸在視覺的一致性和尊榮體驗。

三星最新推出的Samsung Galaxy Z系列裝置具備多項先進科技，Samsung Galaxy Z Fold3 5G首次搭載螢幕下鏡頭技術，展開後即能完美沉浸於7.6吋大螢幕；今年也首度將Note系列備受推崇的S Pen注入其中，打造更高效的生產力。輕巧易攜帶的Samsung Galaxy Z Flip3 5G，於摺疊狀態時如粉餅盒般精巧，封面螢幕可視面積較上代提升4倍，無須打開手機即可輕鬆讀取通知與訊息，獨特的Flex模式可於螢幕半開時自動切換內容配置。