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維生素C是蘋果的30倍 夏季龍眼上市農改場教如何挑選

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
龍眼乾烘焙。圖／台南區農改場
龍眼乾烘焙。圖／台南區農改場

龍眼為盛夏必嘗當令水果，主要產期在每年8月，全台種植面積1萬0612公頃，以臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市為主要生產區，臺南市種植面積居全臺之冠（占36%），主要分布於東山區、楠西區及南化區。今年受冬季低溫乾燥氣候加持，開花情形極佳，台南區農改場提供挑選及保存方法。

農改場表示，龍眼品種如「五月龍眼」、「青殼」、「粉殼」、「潤蒂」及「紅殼」等，各具不同獨特的風味，除了「鮮食」外，龍眼花所製成的「花茶」及「花蜜」，具有特殊香氣；果實經過焙製後製成的「龍眼乾」，自古被視為極為珍貴養身補品，香味濃郁，添加在糕餅中增加風味與味蕾層次。

農改場建議消費者選購龍眼鮮果時，把握果皮黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感，輕壓果實有彈性，易剝殼且果肉剔透晶瑩等原則。帶回家後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入冰箱冷藏，可延長一周賞味期限，但仍建議盡快食用完畢，才能享受果實的新鮮口感。

《本草綱目》記載：「龍眼味甘，開胃健脾，補虛益智」。根據衛福部食品營養成分表， 100公克新鮮龍眼含菸鹼素（Vit B3） 0.6 mg，為蘋果的6倍、奇異果的3倍；維生素C 95 mg，為蘋果的30倍及櫻桃的9倍。龍眼果肉中除了富含維生素外，富含各種人體不可或缺的氨基酸，如丙胺酸67 mg，天門冬胺酸194 mg，是當季的養生聖品。

龍眼花茶及龍眼乾。圖／台南區農改場
龍眼花茶及龍眼乾。圖／台南區農改場
龍眼進入產季圖／台南區農改場
龍眼進入產季圖／台南區農改場
龍眼進入產季。圖／台南區農改場
龍眼進入產季。圖／台南區農改場

農改場 臺南 冰箱

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