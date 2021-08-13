維生素C是蘋果的30倍 夏季龍眼上市農改場教如何挑選

龍眼為盛夏必嘗當令水果，主要產期在每年8月，全台種植面積1萬0612公頃，以臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市為主要生產區，臺南市種植面積居全臺之冠（占36%），主要分布於東山區、楠西區及南化區。今年受冬季低溫乾燥氣候加持，開花情形極佳，台南區農改場提供挑選及保存方法。

農改場表示，龍眼品種如「五月龍眼」、「青殼」、「粉殼」、「潤蒂」及「紅殼」等，各具不同獨特的風味，除了「鮮食」外，龍眼花所製成的「花茶」及「花蜜」，具有特殊香氣；果實經過焙製後製成的「龍眼乾」，自古被視為極為珍貴養身補品，香味濃郁，添加在糕餅中增加風味與味蕾層次。

農改場建議消費者選購龍眼鮮果時，把握果皮黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感，輕壓果實有彈性，易剝殼且果肉剔透晶瑩等原則。帶回家後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入冰箱冷藏，可延長一周賞味期限，但仍建議盡快食用完畢，才能享受果實的新鮮口感。