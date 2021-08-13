七夕禮物美妝＆香水首選：迪奧新香、嬌蘭禮盒絕美入手
明天8月14日就是七夕情人節，還沒準備好禮物嗎？如果是要送女生，那麼香氛、彩妝就是最好入手的選擇，迪奧推出具有木質香氣的澄金梵尼蘭香氛；嬌蘭則有絕美的紅絲絨禮盒，以及唇膏訂製服務；肌膚之鑰則推出全新的奢潤唇膏，好好照顧女人的唇部。
迪奧推出適合女王氣質的人使用的澄金梵尼蘭香氛，以來自馬達加斯加的波旁香草為香調核心，不沉重帶點煙燻味道的梵尼蘭香氣，結合柑橘果香，彷彿就是透著澄金光芒的香料寶石，不甜膩，但帶有木質香氣，適合有個性的女生。即日起至8月15日，在台北信義新光三越A11館與高雄漢神巨蛋的「迪奧香氛世家專櫃」，消費滿7,000元，可享有期間限定的刻字服務。
嬌蘭最著名的紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏全新登場，此次推出滿額禮，8月15日前，在線上旗艦官網，購買紅寶之吻系列4組滿9,800元，送紅寶之吻紅絲絨禮盒組，有著經典的雙層拉蓋盒搭配絲絨緞帶，買1組滿1,700元送紅寶之吻黑色絲絨唇膏袋，且在官網下訂紅寶之吻唇膏彩殼，還有免費刻字服務，送上滿滿的心意，數量有限送完為止。
要好好照顧女人的唇部，肌膚之鑰推出「養膚唇膏」的全新奢潤唇膏，分有經典緞光、霧絨啞光兩種質地，有18款顏色可供挑選，特別強化滋潤唇部，加入舒適服貼油、摩洛哥堅果油來保濕，以及光感賦活強化物讓雙唇透出明亮光彩，半透明色彩EX則能讓妝感更生動。即日起至8月18日，買任二奢潤唇膏，送防曬護唇膏正貨1支。
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