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台灣啤酒也瘋手搖飲？全家便利商店即日限定上架

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台啤推出包含百香綠、楊枝甘露、芒果冰茶、荔枝烏龍四種口味的四款「手搖茶飲」啤酒，兩款為無酒精、兩款為酒精8%。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台啤推出包含百香綠、楊枝甘露、芒果冰茶、荔枝烏龍四種口味的四款「手搖茶飲」啤酒，兩款為無酒精、兩款為酒精8%。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

手搖飲的魅力，就在於混合相異風味元素，創造出新鮮、美味的甘美滋味。一向以經典台啤、18天為熱門口味的台灣啤酒（以下簡稱台啤），近日推出包含百香綠、楊枝甘露、芒果冰茶、荔枝烏龍四種口味的四款「手搖茶飲」啤酒，兩款為無酒精、兩款為酒精8%，已經在全家便利商店限定上市。

「晨映百香綠」是以百香果搭配綠茶，酸甜口感是台灣人熟悉的好味道，而由芒果、葡萄柚與椰奶組合而成的「夕楊枝甘露」消暑而解熱，兩者都喝得到微醺的8%麥香；「烈日芒果冰茶」與「星月荔枝烏龍」則運用「金牌FREE」無酒精啤酒的風味技術，前者選用台灣愛文芒果為原料搭配紅茶，喝來帶有啤酒花的香氣卻無酒精的負擔與氣泡感，後者則以烏龍茶「撞」上台灣黑葉荔枝，淡雅甘甜。

「晨映百香綠」與「夕楊枝甘露」單罐建議售價為89元，特價任兩罐82折；無酒精的「烈日芒果冰茶」與「星月荔枝烏龍」則單罐建議售價45元，任選兩罐特價79元，已於即日起在全家便利商店上市，但採期間限定，只至9月7日（二）為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤的四款「手搖飲茶啤酒」已於即日起上市，但採期間限定至9月7日（二）為止。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台啤的四款「手搖飲茶啤酒」已於即日起上市，但採期間限定至9月7日（二）為止。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「烈日芒果冰茶」與「星月荔枝烏龍」分別將愛文芒果、台灣黑葉荔枝與茶結合，0酒精但嚐得到氣泡與麥香。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「烈日芒果冰茶」與「星月荔枝烏龍」分別將愛文芒果、台灣黑葉荔枝與茶結合，0酒精但嚐得到氣泡與麥香。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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