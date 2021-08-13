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極致的恆常追求 勞力士腕表與賽車的有志一同

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導

如何定義「極致」？極致是抽象的概念，一如完美不存在，而精確與速度則是可被不斷追求與超越的目標。勞力士（ROLEX）長期贊助各項賽車賽事，並以品牌代言人在賽事中的奔馳，體現品牌恆常追求極致的品牌DNA。

例如傑克史都華爵士（Sir Jackie Stewart）曾三度拿下F1一級方程式賽車的年度賽車手冠軍，並在99場大賽中寫下27次勝績；湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）則在2013年時九度獲得利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）總冠軍；近代的名車手馬克韋伯（Mark Webber）則先後馳騁於一級方程式與曼24小時耐力賽，展現極速與穩定的雙位一體。

克里斯滕森曾表示，成為職業賽車手的初期他曾感到處處不順，必須及時消化負面情緒，並將其化為前進動力，「這是一個有起有落的學習過程，低谷尤其令我受益匪淺，我從中汲取經驗，而後逆勢而起。」 而退役後的傑克史都華爵士則未曾停下腳步，將賽道上追求極速的熱情，轉而投身為群體謀福祉，並推廣多個慈善專案，如「Race Against（對抗認知障礙症）」便著墨於預防及治療認知障礙症。

同時勞力士也透過長期贊助賽車賽事，間接對大眾生活帶來影響。品牌代言人馬克韋伯便指出，「汽車的核心技術源自賽車運動，這類技術經改良後逐漸發展至大眾市場產品，包括混合動力裝置、防鎖死剎車系統（ABS）...正因受惠於賽車技術的發揚，大眾行車安全才得以日益提升。」

事實上，時計和汽車皆為機械發明的範疇。在一級方程式賽道上，車手必須具備超乎常人的敏銳，一如勞力士「頂級天文台認證」追求機芯每日正負差僅2秒，對精密的追求、近乎苛求；而利曼24小時耐力賽的賽程時間更長達24小時，由白晝至黑夜、再至白晝，一如勞力士追求的恆動精神，在每一瞬間都保持最佳狀態，生生不息。

湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）曾九度獲利曼24小時耐力賽總冠軍，榮耀、精密，一如手上配戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表。圖 / 勞力士提供
湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）曾九度獲利曼24小時耐力賽總冠軍，榮耀、精密，一如手上配戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表。圖 / 勞力士提供
賽程長達24小時的利曼24小時耐力賽，高度考驗精準與恆常耐力。圖 / 勞力士提供
賽程長達24小時的利曼24小時耐力賽，高度考驗精準與恆常耐力。圖 / 勞力士提供
F1一級方程式賽車上瞬息萬變，單圈勝負常以1/10甚或1/100秒分高下。圖 / 勞力士提供
F1一級方程式賽車上瞬息萬變，單圈勝負常以1/10甚或1/100秒分高下。圖 / 勞力士提供
勞力士長年贊助F1一級方程式大賽，圖中則為2020年奧地利站開賽。圖 / 勞力士提供
勞力士長年贊助F1一級方程式大賽，圖中則為2020年奧地利站開賽。圖 / 勞力士提供
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表，41萬1,000元。圖 / 勞力士提供
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表，41萬1,000元。圖 / 勞力士提供
退役後的傑克史都華爵士也未曾停下腳步，將賽道上追求極速的熱情，轉而投身為群體謀福祉，倡導賽車安全與多個慈善專案。圖 / 勞力士提供
退役後的傑克史都華爵士也未曾停下腳步，將賽道上追求極速的熱情，轉而投身為群體謀福祉，倡導賽車安全與多個慈善專案。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人馬克韋伯（Mark Webber）與其配戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表18ct黃金款。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人馬克韋伯（Mark Webber）與其配戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表18ct黃金款。圖 / 勞力士提供
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表，91萬3,000元。圖 / 勞力士提供
勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona計時碼表，91萬3,000元。圖 / 勞力士提供

賽車手 勞力士 品牌

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