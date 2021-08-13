極致的恆常追求 勞力士腕表與賽車的有志一同

如何定義「極致」？極致是抽象的概念，一如完美不存在，而精確與速度則是可被不斷追求與超越的目標。勞力士（ROLEX）長期贊助各項賽車賽事，並以品牌代言人在賽事中的奔馳，體現品牌恆常追求極致的品牌DNA。

例如傑克史都華爵士（Sir Jackie Stewart）曾三度拿下F1一級方程式賽車的年度賽車手冠軍，並在99場大賽中寫下27次勝績；湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）則在2013年時九度獲得利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）總冠軍；近代的名車手馬克韋伯（Mark Webber）則先後馳騁於一級方程式與曼24小時耐力賽，展現極速與穩定的雙位一體。

克里斯滕森曾表示，成為職業賽車手的初期他曾感到處處不順，必須及時消化負面情緒，並將其化為前進動力，「這是一個有起有落的學習過程，低谷尤其令我受益匪淺，我從中汲取經驗，而後逆勢而起。」 而退役後的傑克史都華爵士則未曾停下腳步，將賽道上追求極速的熱情，轉而投身為群體謀福祉，並推廣多個慈善專案，如「Race Against（對抗認知障礙症）」便著墨於預防及治療認知障礙症。

同時勞力士也透過長期贊助賽車賽事，間接對大眾生活帶來影響。品牌代言人馬克韋伯便指出，「汽車的核心技術源自賽車運動，這類技術經改良後逐漸發展至大眾市場產品，包括混合動力裝置、防鎖死剎車系統（ABS）...正因受惠於賽車技術的發揚，大眾行車安全才得以日益提升。」