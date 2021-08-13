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摩斯超人氣早餐「咖哩豬排堡」強勢回歸 單套特價79元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
咖哩豬排堡強勢回歸了。圖／摩斯漢堡提供
咖哩豬排堡強勢回歸了。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡將於8/16推出早餐及副餐新品，超人氣早餐咖哩豬排堡強勢回歸，此外，深受消費者喜愛的摩斯雞塊也推出辣味雞塊，還有清爽又消暑的兩款沙拉新選擇。

咖哩豬排堡強勢回歸，售價60元，以金黃酥脆的豬排帕隄，搭配濃郁吉士片與清脆爽口的高麗菜絲，淋上摩斯特製印度風味Keema咖哩醬，香味濃郁。8/16~8/31推出咖哩豬排堡搭配冰紅茶(L)2套優惠價130元，單套優惠價79元，套餐原價85元。

人氣點心摩斯雞塊也推出期間限定新口味，以黃金比例揉合雞胸、雞腿肉，添加富含多種辣椒、羅勒葉、芝麻等香辛料的七味唐辛子，微辣口感、外酥內嫩又多汁，5個售價60元，另首次推出大份量雞塊餐、8個90元，可作為主餐搭配薯條(L)、冰紅茶(L)套餐價170元。

兩款清爽沙拉中的「樂活嫩雞沙拉」售價89元，「樂活鮮蔬沙拉」售價65元。

開胃的辣味雞塊也可當主餐。圖／摩斯漢堡提供
開胃的辣味雞塊也可當主餐。圖／摩斯漢堡提供
盛夏專屬的兩款新沙拉。圖／摩斯漢堡提供
盛夏專屬的兩款新沙拉。圖／摩斯漢堡提供

套餐 早餐 摩斯漢堡

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