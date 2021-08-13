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博恩調製「下面一大包」其實是…歇腳亭限時開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
聯名飲品在8/15~10/31開賣期間，每賣出一杯，SHARE TEA 歇腳亭就捐出2元給三個慈善團體，喝得越多，捐得越多。圖／歇腳亭提供
聯名飲品在8/15~10/31開賣期間，每賣出一杯，SHARE TEA 歇腳亭就捐出2元給三個慈善團體，喝得越多，捐得越多。圖／歇腳亭提供

SHARE TEA歇腳亭去年12月與內容創作者喬瑟夫合作將「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」成功實體化，創造超高網路聲量。今年暑假再次與薩泰爾娛樂合作，一次集合喬瑟夫、博恩及賀瓏三位知名喜劇演員，推出三款個人專屬的聯名飲品。並於8/15(日)14:00~15:30在 SHARE TEA 歇腳亭大安忠孝店擔任一日店長。

歇腳亭表示，活動當天將開放50位名額，可在現場點餐互動，排隊前3名還能免費喝到店長們親手調製的聯名飲品，以及加碼合照。依號碼牌免費喝到的飲料順序為：1號博恩調製「下面一大包」，2號賀瓏調製「瓏賀哩矮冬瓜」，3號喬瑟夫調製「鳳梨加在這不會審茶」。

此外，聯名飲品在8/15~10/31開賣期間，每賣出一杯，SHARE TEA 歇腳亭就捐出2元給三個慈善團體，喝得越多，捐得越多。期間購買任一杯聯名飲品，還可用100元加購限量聯名貼紙乙套，數量有限。

其中，博恩的「下面一大包」其實是充滿童心的香草口味小美冰淇淋，疊上SHARE TEA歇腳亭獨特的黑糖蜜釀珍珠，最上層則是用紅豆牛奶打成的雪沙，以琥珀色的珍珠做為分隔，整杯呈現夢幻的粉紅與乳白色。

「鳳梨加在這不會審茶」整杯以漸層的金黃色組成，視覺超繽紛。以翠玉綠茶作為基底，加上鳳梨醬、葡萄柚果粒、愛玉及鮮奶油，有如喝到鳳梨版的楊枝甘露，清爽酸甜之餘還有愛玉的滑Q口感。

「瓏賀哩矮冬瓜」是三人裡身高最矮的賀瓏，調侃自己「矮冬瓜」般的身高，設計出一杯加入了珍珠、椰果、蘆薈、粉條、愛玉超多配料的冬瓜檸檬。

SHARE TEA歇腳亭一次集合喬瑟夫、博恩及賀瓏三位知名喜劇演員，推出三款個人專屬的聯名飲品。圖／歇腳亭提供
SHARE TEA歇腳亭一次集合喬瑟夫、博恩及賀瓏三位知名喜劇演員，推出三款個人專屬的聯名飲品。圖／歇腳亭提供

鳳梨

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