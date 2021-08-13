數位劇場無國界 柏林音樂盛會線上觀看
疫情逐漸好轉，但想親耳聽見國外優秀音樂家的表演，還是有一段距離，在此期間LINE TV數位劇場不斷充實各種類型的節目清單，本月份即將新上架的海外古典節目是在柏林音樂廳有一席之的的「歐洲青年之星音樂會」，歡迎有興趣的觀眾關注近期的上架消息。
「歐洲青年之星音樂會」(Young Euro Classic)是當今最重要的青年音樂教育與推廣平台之一，在每年夏天以為期約兩周的時間，來自世界各地的青年樂手、青年管弦樂團於德國柏林齊聚一堂，在素有歷史風華的柏林音樂廳中，呈現並分享來自世界各地的作品與樂風，青年樂手在此彼此觀摩切磋，將來自各地不同的青年管弦樂團與文化介紹給世人，為每年夏天於德國的一大音樂盛事。即將於數位劇場開放訂閱的是精選2016年及2018年的演出，可觀賞到曾培養出許多世界一流樂手的「德意志弦樂愛樂」演奏的馬勒第五號交響曲、多位傑出歌唱音樂家的出身地「烏拉爾穆索斯基音樂學院交響樂團」帶來穆索斯基經典名作《荒山之夜》、英國南岸小交響樂團、紐約青年爵士樂團等眾多青年樂團。
於德國柏林集結世界各地青年音樂團體的「歐洲青年之星音樂會」，分別於八月十九及八月廿六日在數位劇場上線，共同體驗來自世界各地的充滿年輕活力的音樂盛會，請上 LINE TV數位劇場觀看。
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