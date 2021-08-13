快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

數位劇場無國界 柏林音樂盛會線上觀看

聯合新聞網 / 聯合數位文創
集結各地青年愛樂團體，2018年歐洲青年之星音樂會即將於數位劇場上架。圖／梅迪奇頻道提供
集結各地青年愛樂團體，2018年歐洲青年之星音樂會即將於數位劇場上架。圖／梅迪奇頻道提供

疫情逐漸好轉，但想親耳聽見國外優秀音樂家的表演，還是有一段距離，在此期間LINE TV數位劇場不斷充實各種類型的節目清單，本月份即將新上架的海外古典節目是在柏林音樂廳有一席之的的「歐洲青年之星音樂會」，歡迎有興趣的觀眾關注近期的上架消息。

「歐洲青年之星音樂會」(Young Euro Classic)是當今最重要的青年音樂教育與推廣平台之一，在每年夏天以為期約兩周的時間，來自世界各地的青年樂手、青年管弦樂團於德國柏林齊聚一堂，在素有歷史風華的柏林音樂廳中，呈現並分享來自世界各地的作品與樂風，青年樂手在此彼此觀摩切磋，將來自各地不同的青年管弦樂團與文化介紹給世人，為每年夏天於德國的一大音樂盛事。即將於數位劇場開放訂閱的是精選2016年及2018年的演出，可觀賞到曾培養出許多世界一流樂手的「德意志弦樂愛樂」演奏的馬勒第五號交響曲、多位傑出歌唱音樂家的出身地「烏拉爾穆索斯基音樂學院交響樂團」帶來穆索斯基經典名作《荒山之夜》、英國南岸小交響樂團、紐約青年爵士樂團等眾多青年樂團。

2016年歐洲青年之星音樂會即將在數位劇場開放訂閱。圖／梅迪奇頻道提供
2016年歐洲青年之星音樂會即將在數位劇場開放訂閱。圖／梅迪奇頻道提供

於德國柏林集結世界各地青年音樂團體的「歐洲青年之星音樂會」，分別於八月十九及八月廿六日在數位劇場上線，共同體驗來自世界各地的充滿年輕活力的音樂盛會，請上 LINE TV數位劇場觀看。

青年 交響樂團 劇場

延伸閱讀

阿富汗局勢急劇惡化 德國暫停遣返難民

員林演藝廳過20歲生日 經典小說主題書牆今揭牌

台灣進入線上付費劇場時代 劇場人籲推動展演中斷險

文化部藝Fun劇場 「再會吧北投」音樂會線上播映

相關新聞

三星Z Fold3、Flip3「Thom Browne限量版」將開放預購

三星最新發表的旗艦摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Flip3 5G再度與紐...

維生素C是蘋果的30倍 夏季龍眼上市農改場教如何挑選

龍眼為盛夏必嘗當令水果，主要產期在每年8月，全台種植面積1萬0612公頃，以臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市為主要...

七夕禮物美妝＆香水首選：迪奧新香、嬌蘭禮盒絕美入手

明天8月14日就是七夕情人節，還沒準備好禮物嗎？如果是要送女生，那麼香氛、彩妝就是最好入手的選擇，迪奧推出具有木質香氣的...

數位劇場無國界 柏林音樂盛會線上觀看

疫情逐漸好轉，但想親耳聽見國外優秀音樂家的表演，還是有一段距離，在此期間LINE TV數位劇場不斷充實各種類型的節目清單，本月份即將新上架的海外古典節目是在柏林音樂廳有一席之的的「歐洲青年之星音樂會」，歡迎有興趣的觀眾關注近期的上架消息。

承億文旅打造文化島鏈 與在地品牌飯店變身美術館

國內文創旅店龍頭承億文旅集團，打造「文化島鏈」系列展，即日起在全台各分館同步登場，展出內容包括藺編工藝、純手工木製家居品...

極致的恆常追求 勞力士腕表與賽車的有志一同

如何定義「極致」？極致是抽象的概念，一如完美不存在，而精確與速度則是可被不斷追求與超越的目標。勞力士（ROLEX）長期贊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。