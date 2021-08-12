好好在家/五招彈力帶健身 不用出門也能維持好身材

台灣疫情趨緩、不過市中心健身房、百貨與大型賣場等公共場所確診足跡時有所聞，令許多民眾聞之卻步；想運動又不敢出門的人，「好好在家」系列單元請來健身達人Chloe、教導大家幾招使用彈力帶的小運動，讓防疫期間的你在家也能運動維持好身材。

有別笨重的啞鈴，彈力帶最大的好處就是不佔空間，透過彈性來提供阻力的「彈力帶」，在拉伸剛開始時阻力很小、當放鬆彈力帶時，就完全不用發力，可根據不同的姿勢達到運動效果，關鍵便就在「位置影響阻力」，每次握的位置不一樣就會令每次訓練的阻力不一樣。這次教練根據站姿設計了5組不同的訓練動作，喪我們一起來看看吧。

1.前三角肌：常常訓練三角肌可以增加肩膀的肌肉量，不僅穿衣服更好看，也能保護肩關節並避免老化、防止脫臼。 前三角肌步驟二：雙手從身體兩側拉提，手的位置抬至與肩同高，10~15次為一組，每組做完後換腳，一共操作六組，左右腳各三組。（記者/沈昱嘉攝）

步驟：一腳踩在彈力帶中心點，另一腳退後一小步站穩，挺胸背打直，肩膀內收下壓，雙手從身體兩側拉提，手的位置抬至與肩同高，10~15次為一組，每組做完後換腳，一共操作六組，左右腳各三組。

2.弓三頭肌AKA掰掰袖：很多人在訓練手臂肌肉時，都只特別注重二頭肌，而忽略了三頭肌的訓練，訓練三頭肌可以有效揮別掰掰袖。

步驟：彈力帶攤開後雙腳踩在彈力帶一端，另一端的彈力帶於背後用雙手握住， 上臂盡量靠近耳朵肩膀放鬆，手肘從後頸向上拉提，用力時吐氣後背打直，10~15次為一組，一共操作三組

3.背部肌群：現代人工作長期面對電腦，你的背部肌群就很需要適時的愛護。訓練背部肌群好處是幫助改善體態、矯正駝背，還能減少背部疼痛。

步驟：雙手握住彈力帶兩端，雙腳踩在彈力帶中心，雙腳與肩同寬，膝蓋微彎，臀部向後，從肩膀帶動手肘夾背，身體往前頃斜45度，挺胸背打直，用力時吐氣，10~15次為一組，一共操作三組

4.臀部：臀部的主要肌肉群有臀大肌、臀中肌和臀小肌，妥善訓練這些肌群、就能減輕腰痠背痛，在日常生活中像站立、爬樓梯等動作能更自如。

步驟：雙手握住彈力帶兩端，雙腳踩在彈力帶中心，雙腳與肩同寬，站穩後雙手交換彈力帶兩端，使其交叉，膝蓋微蹲，臀部向後，挺胸背打直，雙手叉腰，重心交給一隻腳，將另一隻腳抬起站直，另一腳動作相同，10~15次為一組，一共操作三組。

5.臀腿-弓箭步深蹲：「弓箭步」也能針對臀腿做加強，而且不像深蹲容易受傷，減肥效果還更有感，每天10分鐘就能解決難搞的大腿內側贅肉，瘦出大腿縫。

步驟：單腳前弓後箭，將彈力繩踩在前腳底下，雙手個拿好彈力帶一端，雙手可插腰穩定身體與身體位置，腳屈曲與伸直。

注意腳屈曲時候前腳膝蓋保持在腳的上方不要超出腳尖，且臀部微向後，後腳屈曲則在骨盆下方，雙腳伸直的時候膝蓋不鎖死。原地反覆練習。每一組約：10-15下。/可以作3-5 組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。