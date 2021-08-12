快訊

威力彩頭獎上看15億元 獎號出爐了

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時9折！藏壽司插旗北屯、南港 加送角落小夥伴週邊

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藏壽司台中崇德店，將於8月17日開始試營運，前2周可享9折優惠。圖／藏壽司提供
藏壽司台中崇德店，將於8月17日開始試營運，前2周可享9折優惠。圖／藏壽司提供

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月17日進駐台中崇德商圈，開設台中第7間門市。接著將再於8月24日插旗南港CITYLINK。2間門市的開幕，也代表藏壽司首度進駐南港、北屯。除了新店開幕的9折慶祝優惠外，民眾還有機會獲得「角落小夥伴」限量週邊。

即將於8月24日正式開幕的「台中崇德店」，自8月17日開始試營運。有別於土藏屋造型街邊店，此次門市採用簡約的日式風格街邊店呈現，共計規劃有199席座位。為慶祝開幕，8月17日至8月30日期間，凡參與臉書活動，就可享消費9折的優惠。至於南港店則於8月31日正式開幕、8月24日起試營運。8月24日至9月6日期間，同樣可參與活動享9折優惠。

藏壽司今年再度攜手角落小夥伴，推出一系列週邊。8月17日起於「桃園遠百店」或「台中崇德店」、8月24日起於「南港CITYLINK店」，凡於指定店鋪單筆消費滿800元，並追蹤FB粉絲專頁，即可獲得限量「角落小夥伴收納置物盒」；而消費滿1,500元，就能獲得限量「角落小夥伴娃娃」，共計有5種款式，讓角落小夥伴為生活帶來滿滿療癒感。

8月27日至9月2日期間，藏壽司也會推出限時7天的「海味蝦貝祭」，包括有豪華三鮮、鮭魚卵鮑魚豪華三貫、炙烤起司鮮蝦沙拉、炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦等選擇，每盤40元起。

凡於指定門市消費滿額，就可獲得角落小夥伴週邊。圖／藏壽司提供
凡於指定門市消費滿額，就可獲得角落小夥伴週邊。圖／藏壽司提供

壽司

延伸閱讀

友善工地環境 勞安獎5案社宅結合高科技

林姿妙不滿會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 王國材回應了

雙北港湖汐 房市買氣熱絡

影／南港警昨深夜攔查21輛噪音車輛 最高恐被罰3600元

相關新聞

獨／松山26年「九斤二燒肉」熄燈 粉絲不捨：吃了18年

儘管疫情趨緩，但是新冠肺炎對於全台餐飲仍留下重創痕跡。位於台北松山區，自1995年開業至今的「九斤二燒肉」，儘管甫於5月...

好好在家/五招彈力帶健身 不用出門也能維持好身材

台灣疫情趨緩、不過市中心健身房、百貨與大型賣場等公共場所確診足跡時有所聞，令許多民眾聞之卻步；想運動又不敢出門的人，「好好在家」系列單元請來健身達人Chloe、教導大家幾招使用彈力帶的小運動，讓防疫期

限時9折！藏壽司插旗北屯、南港 加送角落小夥伴週邊

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月17日進駐台中崇德商圈，開設台中第7間門市。接著將再於8月24日插旗南港CITYL...

FENDI再度聯手RIMOWA 「F logo」行李箱9月開賣！

前幾年已經和RIMOWA合作過的FENDI，即將再度推出雙方聯手的行李箱，雖然受到疫情影響，全球旅遊狀況暫時無法回到從前...

超商瘋跨界合作，聯名冰品吃起來！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「超商美食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的超商美食種類，以及超商八大聯名冰品的網路聲量排名。

蝦皮購物暑期強檔「漫畫博覽會、尬電節」雙展開跑！3C夯品下殺18折起

疫情逐漸趨緩，指揮中心日前宣告9月1日如期開學後，史上最長暑假也即將進入倒數計時；為了讓大家能盡情享受暑假尾聲，蝦皮購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。