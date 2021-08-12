限時9折！藏壽司插旗北屯、南港 加送角落小夥伴週邊

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月17日進駐台中崇德商圈，開設台中第7間門市。接著將再於8月24日插旗南港CITYLINK。2間門市的開幕，也代表藏壽司首度進駐南港、北屯。除了新店開幕的9折慶祝優惠外，民眾還有機會獲得「角落小夥伴」限量週邊。

即將於8月24日正式開幕的「台中崇德店」，自8月17日開始試營運。有別於土藏屋造型街邊店，此次門市採用簡約的日式風格街邊店呈現，共計規劃有199席座位。為慶祝開幕，8月17日至8月30日期間，凡參與臉書活動，就可享消費9折的優惠。至於南港店則於8月31日正式開幕、8月24日起試營運。8月24日至9月6日期間，同樣可參與活動享9折優惠。

藏壽司今年再度攜手角落小夥伴，推出一系列週邊。8月17日起於「桃園遠百店」或「台中崇德店」、8月24日起於「南港CITYLINK店」，凡於指定店鋪單筆消費滿800元，並追蹤FB粉絲專頁，即可獲得限量「角落小夥伴收納置物盒」；而消費滿1,500元，就能獲得限量「角落小夥伴娃娃」，共計有5種款式，讓角落小夥伴為生活帶來滿滿療癒感。