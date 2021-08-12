係金A！人頭馬X.O金箔典藏版 全台限量360組

譽享全球的特優香檳干邑專家人頭馬（Rémy Martin），攜手法國著名鍍金工作室蒂埃理工坊（Atelier Thiery），發表「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔匠心典藏版（Rémy Martin XO Atelier Thiery Limited Edition）」，致敬雋永卓越的黃金「邑」術。「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔典藏版」全台限量360組，建議售價5,268元。

「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔典藏版」全台限量360組，建議售價5,268元。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蒂埃理工坊傑出的鍍金工藝，賦予人頭馬X.O經典瓶身設計全新的鎏金質感，與人頭馬近三百年的干邑傳承相得益彰。為紀念此款黃金佳釀，比利時藝術家、設計師查理斯．凱辛（Charles Kaisin），特別創作了一座由1724片金色半人馬組成的藝術雕塑，與蒂埃理匠心典藏版共同為干邑賦金，為時光賦意。

「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔典藏版」瓶身，由18K金製成的金箔裝飾，熠熠生輝。方形金箔在圓形瓶身的起伏中，折射出的奢色華影，宛如人頭馬莊園旁水光瀲灩的夏朗德河。

每一片「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔典藏版」上的金箔，都來自蒂埃理工坊代代相承的鍍金工藝，凝聚著匠人們的卓越智慧和精湛技藝。黃金在經歷無數次反覆錘打之後，才得以形成色澤純正、厚薄均勻、薄如蟬翼的金箔。在這之後，又經由手工打磨、塗抹、覆蓋，最終由蒂埃理工坊的匠人們精心置於人頭馬X.O經典的圓形瓶身上。

方形的璀璨金箔鑲嵌在人頭馬 X.O標誌性的圓形瓶身中，圓中見方，質感非凡。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此款限量發售的「黃金佳釀」，是人頭馬與蒂埃理工坊齊心協作的珍貴結晶。人頭馬現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）如指揮家般引領著傑出團隊，與蒂埃理工坊共同反覆商討、修改，才得以這款限量版X.O酒瓶以最為卓越的面貌呈現。圓中見方，質感非凡。

人頭馬現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此外，蒂埃理工坊還為此款人頭馬X.O特別設計了一款奢華禮盒，其靈感來自於古老的玻璃鍍金彩繪（verre églomisé）技術。手工匠人們再次利用金箔元素，通過紋飾設計為禮盒創造出閃耀的鏡面質感，為品鑒者開啟一場流光溢彩的感官之旅。

和所有人頭馬干邑一樣，「人頭馬X.O特優香檳干邑金箔典藏版」100%只採用法國干邑地區大、小香檳區的葡萄釀製、且大香檳區的葡萄比例不少於50%，同時每一滴生命之水在最終裝瓶前，都至少經過十年陳釀，最終成就了其獨一無二的經典口感。

輕抿一口「人頭馬X.O金箔典藏版」順滑的酒液，馥鬱豐富的風味也如黃金般珍貴，令人陶醉的白花、多汁的李子和無花果，再到橘皮蜜餞，淡淡的肉桂和榛果味，最後是溫熱的蜂蜜、生薑和烤可可豆的味道，醇香豐盈，回甘悠長，純飲加冰皆相宜。

若想要在品味人頭馬X.O的醇正原味之餘，嘗試更多花樣，不妨試試調酒師延伸自此款匠心典藏版X.O的靈感之作——黃金時尚（Gold Fashioned）雞尾酒。輕搖酒杯，輕盈的金箔在酒液上自由搖曳，馥鬱芳香隨即充盈鼻尖；輕抿一口，讓味蕾充分感受黃金「邑」術。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康