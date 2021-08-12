FENDI再度聯手RIMOWA 「F logo」行李箱9月開賣！

前幾年已經和RIMOWA合作過的FENDI，即將再度推出雙方聯手的行李箱，雖然受到疫情影響，全球旅遊狀況暫時無法回到從前，但是兩個人氣品牌的合作，依舊是充滿話題！到底這次的新品有哪些主要特色呢？

RIMOWA使用自家招牌鋁材製成的RIMOWA Classic Cabin行李箱，配備了創新的Multiwheel系統，讓使用者能夠平穩輕鬆推動，格外方便貼心。這次與FENDI的聯名設計，特別在行李箱上以髮絲紋的效果把標誌性的FF Logo圖案點綴在鋁材上，低調有型，並可以隨著光線變化能展現更多不同的視覺效果。頂部和側面皆加上黑色Cuoio Romano皮革提把，帶出撞色趣味。內部則是運用氯丁橡膠黑色襯裡，襯裡上也可見到黑色壓花FF Logo圖案。使用時還可以單獨調整Flex-Divider系統，提升機能性。