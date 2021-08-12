蝦皮購物暑期強檔「漫畫博覽會、尬電節」雙展開跑！3C夯品下殺18折起

疫情逐漸趨緩，指揮中心日前宣告9月1日如期開學後，史上最長暑假也即將進入倒數計時；為了讓大家能盡情享受暑假尾聲，蝦皮購物首度攜手中華動漫出版同業協進會將暑期盛事「漫畫博覽會」搬上線，攜手東立出版社、長鴻出版社、台灣東販等50多間知名動漫周邊及出版社大廠，即日起至8月31日推出「蝦皮線上漫畫博覽會」，是唯一官方授權的漫博會，並於蝦皮購物獨家首發漫博會限量展期新品，夯品下殺6折起，還祭出8月12日至8月14日全館享消費滿299元超取免運、滿999元打85折最高折抵500元等優惠。

「蝦皮線上漫畫博覽會」推薦2021年最夯的漫畫咒術迴戰、鬼滅之刃全套特價1,275元起；限量新品及周邊商品如經典名偵探柯南飲料杯提袋、「關於我轉身成史萊姆那檔事」新品福袋、鬼滅之刃義勇羽織等，也都於「蝦皮線上漫畫博覽會」準時開賣。

造福動漫迷之餘，蝦皮購物也攜手Apple、Dyson、Sony等超過30家國際3C家電品牌，於8月13日至8月17日推出「蝦皮尬電節」，活動期間天天主打雙品牌下殺6折起；消費滿2,000元即享92折、最高折抵2,000元；30多家國際品牌祭出各品牌賣場折價券，其中蝦皮商城LG旗艦館8月15日至8月17日購買指定品項再享5%折抵無上限。

「蝦皮尬電節」還有夜貓限定優惠，天天瘋搶下殺最低18折起夯品，活動期間凌晨0點至4點輸入指定優惠碼，就有機會以超低價帶回夢幻商品。8月13日推出Philips歐洲進口數位健康氣炸鍋原價9,900元、活動價5,690元；8月14日推出Coway循環雙禦空氣清淨機原價18,900元、活動價16,490元；8月15日推出Microsoft Surface Go 2平板筆電鍵盤組原價30,978元、活動價18,138元；8月16日推出SP QP60 10000mAh QC+ PD行動電源原價1,999元、活動價339元；8月17日推出小米米家無線吸塵器Lite原價4,980元、活動價3,335元。

此外，「蝦皮尬電節」攜手超過30家國際3C家電品牌送優惠，8月13日Ｄyson Pure Cool TP04涼風空氣清淨機活動價14,900元、Philips 50吋andriod聯網液晶螢幕活動價15,888元，飛利浦獨家下單再送LINE TV免費季會員；8月14日LG 4K語音物聯網電視活動價23,499元，神腦AirPods Pro活動價6,390元、購買iPhone 12全系列手機再加碼送保貼兌換券；8月15日全國電子聲寶55型4K顯示器活動價24,600元、下單再抽小米無線充電器，小米米家掃拖機器人活動價7,995元、下單再抽米家無線吸塵器G10；8月16日Roborock S6 MaxV掃地機器人下殺72折活動價17,499元；8月17日未來實驗室7D人體工學躺椅75折，富士MINI11拍立得活動價2,199元。