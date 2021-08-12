既潮又兼顧永續時尚 根本就是夏季穿搭神幫手

警戒降級，多數人都開始逐漸回歸往常生活，但又遇到雨季，外出時總是不方便。所以，一雙好看又時髦的鞋款不可缺少，街頭靴款王者的PALLADIUM應景推出RE-CRAFT解構系列，有機棉和回收物料製成，加上獨特外型，絕對是這季穿搭時的神幫手。

在過去PALLADIUM曾經打造過有機棉或是標榜回收物料製成的鞋款，但全新的RE-CRAFT解構系列則是首度結合上述特色而來。運用於經典的PAMPA軍靴以及PALLASHOCK巧克力鞋上，用料以解構手法結合有機原料及再生原料，大底則採用再生大底，減少15%橡膠浪費。鞋面以獨特解構手法，將設計元素打散後重構於靴身，並大量採用繽紛撞色及拼貼等手法。其中PALLASHOCK巧克力鞋的鞋舌外型以鋸齒狀設計加入無接縫的元素，增添街頭感。並以亮眼黃色壓膠貼片做拼貼，後跟處採用LWG金級麂皮做拼接，讓質感再升級。

PALLADIUM推出首個結合有機棉、回收物料製成的RE-CRAFT解構系列鞋。圖／PALLADIUM提供

無獨有偶，永續的概念也能在Timberland的Supaway休閒鞋款上見到，每雙鞋都加入由至少50%循環再造塑膠製作而成的鞋帶和ReBOTL™ 內裡。而男性專屬的皮革中筒靴選用則來自皮革工作組 （LWG）銀級製革廠的皮革製成，在生產過程中減少對水的浪費，對環境更加友善。整個系列的鞋款均搭載環保的OrthoLite®鞋墊，和堅固橡膠大底，提供舒適的穿著感和優良抓地力。

PALLADIUM RE-CRAFT解構系列PAMPA軍靴2,480元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM RE-CRAFT解構系列PALLASHOCK巧克力鞋2,780元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM RE-CRAFT解構系列PALLASHOCK巧克力鞋2,780元。圖／PALLADIUM提供

Timberland Supaway皮革中筒靴4,200元。圖／Timberland提供