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獨／松山26年「九斤二燒肉」熄燈 粉絲不捨：吃了18年
儘管疫情趨緩，但是新冠肺炎對於全台餐飲仍留下重創痕跡。位於台北松山區，自1995年開業至今的「九斤二燒肉」，儘管甫於5月才重新裝潢，但是礙於疫情遙遙無期、租金壓力，因此宣告停業，結束長達26年的時光，粉絲們也十分惋惜，表示「哭了 我的青春回憶」
九斤二無煙燒肉乃是台北老字號的燒肉餐廳之一，店內採「燒肉＋火鍋」的火烤兩吃自助餐型態，提供安格斯雪花牛、帶骨牛小排、特選松阪豬、天使紅蝦、生蠔等食材，每人726元，另外也可以加價升級，品嚐北海道帝王蟹、嚴選大干貝、龍蝦或是日本和牛大餐。在GOOGLE評論上累積有超過1,100則評論，平均獲得3.9分。
業者近日於官方粉絲團宣佈，雖然開放內用，但政策限制仍不敷成本，經深思後決定停業。記者實際走訪，目前九斤二餐廳已經大門深鎖、裝潢也已經被拆除。隨著停業消息曝光，粉絲也感到不捨，表示「我滿滿的回憶啊啊啊」、「吃了18年，滿滿的回憶」、「好可惜，正打算去吃而已」、「天啊高中的回憶啊～」
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