獨／松山26年「九斤二燒肉」熄燈 粉絲不捨：吃了18年

儘管疫情趨緩，但是新冠肺炎對於全台餐飲仍留下重創痕跡。位於台北松山區，自1995年開業至今的「九斤二燒肉」，儘管甫於5月才重新裝潢，但是礙於疫情遙遙無期、租金壓力，因此宣告停業，結束長達26年的時光，粉絲們也十分惋惜，表示「哭了 我的青春回憶」

九斤二無煙燒肉乃是台北老字號的燒肉餐廳之一，店內採「燒肉＋火鍋」的火烤兩吃自助餐型態，提供安格斯雪花牛、帶骨牛小排、特選松阪豬、天使紅蝦、生蠔等食材，每人726元，另外也可以加價升級，品嚐北海道帝王蟹、嚴選大干貝、龍蝦或是日本和牛大餐。在GOOGLE評論上累積有超過1,100則評論，平均獲得3.9分。